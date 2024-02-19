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周杰倫稱「泰勒絲團隊給演唱會票」引戰！吳尊也在場1句話洩真相

▲周杰倫看泰勒絲演唱會因座位引戰，吳尊（左）也在場，發文1句話洩真相。（圖／ 吳尊微博）
▲周杰倫看泰勒絲演唱會因座位引戰，吳尊（左）也在場，發文1句話洩真相。（圖／ 吳尊微博）

記者薛羽彤／綜合報導

亞洲天王周杰倫日前和老婆昆凌，朝聖美國樂壇小天后泰勒絲（Taylor Swift）在澳洲的演唱會，周杰倫發文寫道「謝謝Taylor Swift團隊給這麼棒的位置」，不過座位的視角卻被中國網友質疑，不是泰勒絲團隊安排的，認為他在吹噓。而藝人吳尊也在同場並發文「感謝昆凌的安排」，被解讀證明周杰倫是買票不是受邀。

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▲吳尊帶全家人朝聖泰勒絲在澳洲的演唱會。（圖／ 吳尊微博）
▲吳尊帶全家人朝聖泰勒絲在澳洲的演唱會。（圖／ 吳尊微博）
周杰倫曬出泰勒絲演唱會視角，寫上「哥來觀摩一下，謝謝Taylor Swift團隊給這麼棒的位置，外場音控也很讚」、「平常我演唱會開場前大概是在這個位置調整音控的，這次在這裡直接聽別人的演唱會，感受很特別」，引來大批中國網友砲轟，認為他的位子不是泰勒絲安排的，狠酸他「你沒有被邀請」、「不知道你在裝什麼」。

▲▼吳尊曬出的票券上有價格，面對網友質疑，他澄清「公關票本來就會放價格」。（圖／ 吳尊微博）
▲▼吳尊曬出的票券上有價格，面對網友質疑，他澄清「公關票本來就會放價格」。（圖／ 吳尊微博）
▲▼吳尊曬出的票券上有價格，面對網友質疑，他澄清「公關票本來就會放價格」。（圖／ 吳尊微博）
 
而吳尊也帶著家人朝聖泰勒絲演唱會，發文寫道「感謝昆凌的安排」，並標記昆凌的帳號，被中國網友視為打臉周杰倫「泰勒絲團隊安排」的說法。有網友在吳尊貼文下砲轟周杰倫，「周結巴真會裝，這不是公關票是什麼，估計還真是掏錢買的，公關票都抬舉他了」、「票上不是寫了395澳元，怎麼可能是邀請來的呢」，吳尊也現身回應「公關票也會放價格，大家過年要開開心心哦」

▲周杰倫觀賞泰勒絲演唱會。（圖／翻攝自周杰倫IG）
▲周杰倫觀賞泰勒絲演唱會，卻因座位引戰。（圖／翻攝自周杰倫IG）
吳尊還曬出演唱會票據，再度掀起網友論戰，「感謝吳尊讓我們知道票是昆凌花錢買的，不知道周杰倫為啥非得說是團隊邀請，難不成你老婆是泰勒絲團隊的？」「搞清楚真的嘉賓席和你的VIP席區別」。「周結巴碰瓷女帝，本次裝逼失敗」；不過也有網友替周杰倫說話，「中控台位置本來就是內部人員邀請的位置」，粉絲留言力挺，周杰倫也罕見回應「我只看我想看的，沒事」，展現亞洲天王的高度，不會輕易受輿論影響。

▲吳尊發文透露票是昆凌給的。（圖／ 吳尊微博）
▲吳尊發文透露門票是昆凌給的。（圖／ 吳尊微博）
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