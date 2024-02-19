7-11開學超鬧！包裝衛生紙「抽出棉花糖」 超大橡皮擦內裝魷魚絲
結束寒假開學別沮喪，全台大學生陸續回到校園，7-11針對外宿、開學兩大需求，即日起開跑指定文具買3送1、消費滿額送咖啡等好康。減低開學憂鬱，門市還推出超鬧零嘴，像是包裝衛生紙變成手撕棉花糖，放大版橡皮擦打開竟有香烤魷魚絲，連上班族都被獵奇新品吸引。
記者黃韻文／綜合報導
繼高中以下學校開學後，近日大學生也開始準備重返校園，7-ELEVEN在全台超過3千家門市打造「時尚文具專區」，販售多達4百種筆款與文具用品，即日起至3月5日推出11大文具品牌指定商品買3送1；2月24日至2月28日限時5天再加碼，會員買文具、CITY系列、飲料、冷凍品等9大類別，單筆結帳滿500元送好禮3選1，包括廚房紙巾、Pentel靜暮藍筆、精品拿鐵。
不只端出折扣搶客，7-ELEVEN這次還開賣獨家預購零食，包裝衛生紙打開竟是抽出手撕棉花糖，還有放大版橡皮擦裡面裝著香烤魷魚絲，以及模仿火柴盒造型的火柴餅乾，吸引喜愛獵奇、嘗鮮的大學生。
此外，看好學生族群特別愛吃咖喱，7-ELEVEN這次再和咖哩專賣店「CoCo壱番屋」聯名合作，用店內人氣菜單起司咖哩系列為發想，2月21日起開賣全新開發的燴麵、焗飯、飯糰及日式咖哩麵包。
全家便利商店則鎖定早餐商機，舉辦「早點來全家」抽獎活動，3月19日前到門市買餐餐超值配49元、59元、69元組合餐，有機會抽中iPhone 15 Pro（256GB）、MacBook Air 15吋（256GB）、Apple Watch Series 9等。