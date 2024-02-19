選前之夜沒邀馬英九站台 他爆是「金溥聰下令」：害侯掉40萬票
2024總統大選落幕已超過一個月，當時前總統馬英九因未受邀出席國民黨總統候選人侯友宜的選前之夜，引發熱議。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（19）日表示，不邀馬英九上台，等於切割前任總統，更爆料下指令的，就是侯辦執行長金溥聰，且他還聽到一個估計，不邀請馬英九在選前之夜站台，侯友宜掉了40萬票。
記者林怡昕／台北報導
蕭旭岑今天接受廣播專訪，他指出，1月10日接到侯友宜競選辦公室的電話，委婉地請馬英九不要上台，當時他表達兩點立場，一是馬辦絕對全力配合，馬英九已花了數十萬元登廣告，他一定支持侯友宜；但是第二點，他以個人身分提醒，如果不讓馬英九上台，會有嚴重的黨內問題，對侯友宜是不利的。
蕭旭岑說，侯辦原本邀請馬英九出席選前之夜造勢，後來顧全侯陣營的顏面，他對外說法是沒有邀請。至於侯辦為何做這個決定，誰下的令？蕭旭岑爆料，應該就是競選總部吧，他們說是金溥聰，應該很多人都是這樣子的轉述。
蕭旭岑認為，不邀馬英九上台，等於切割前任總統，也切割自己的信念，因為馬英九沒有講錯話，且他聽到一個估計，不邀請馬英九在選前之夜站台，侯友宜掉了40萬票，這是有人分析，他們沒有數據，也不可能去分析，但很明顯地，總統票低於政黨票，台北市得票也輸，不是很正常。