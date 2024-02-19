找到納瓦尼遺體！頭、胸瘀傷遲未驗屍　神秘送太平間「警衛守門」

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一名護理人員表示，通常囚犯的遺體會直接被送往法醫局（Bureau of Forensic Medicine），但因為「某種原因」，納瓦尼的遺體被送至臨床醫院。這名護理人員透露，當時納瓦尼的遺體被送到太平間後，還有兩名警衛看守太平間大門，「大家都很好奇發生了什麼事，為何要這麼神秘，他們是否想隱瞞什麼嚴重的事。」
後續護理人員才得知，被送來的是納瓦尼的遺體。但醫院內盛傳，院內病理學家被禁止為納瓦尼驗屍，但原因眾說紛紜，有人說是莫斯科下令，必須等莫斯科派來的專家驗屍，也有人說因為此案具政治性，尚不清楚局勢如何發展，因此該院醫生拒絕相驗，避免捲入麻煩，「如果你進行驗屍，但又收到命令要改變結果，你無法脫身，甚至可能變成有罪的一方…如果沒人驗屍，就沒人可問。」
據護理人員描述，納瓦尼的死亡「不具有犯罪性質」，這個術語用來表明非因為槍械導致死亡。不過納瓦尼的遺體被送來時，頭部和胸部有瘀傷，但這不是因為遭到毆打，「據目擊者描述，這些傷勢似乎是因心臟病發所致。」
該護理人員補充，由於患者抽搐時，醫護人員會試圖壓制，但抽搐得太厲害，就會產生傷痕。據説納瓦尼的胸部也有傷痕，類似心臟按摩急救時所產生，「這代表他們試圖搶救他，但他死了，很可能死於心臟驟停（cardiac arrest）」，「但他為何心臟驟停，沒人提到」。
英國《電訊報》引述《新報》報導指出，17日時有2架來自莫斯科的飛機抵達沙萊喀特，機上可能載有驗屍專家。一名匿名消息人士表示，第一架飛機於晚上6點左右抵達。調查委員會的專車來前來迎接，第二架飛機則於1個半小時之後抵達。
有俄羅斯觀察人士認為，國家驗屍專家可能已從莫斯科飛來，以便提供令克里姆林宮滿意的死亡證明。觀察人士表示，像納瓦尼的遺體從IK-3送到醫院太平間，而不是公立太平間，是不太尋常的。
俄羅斯反對派領袖、被稱為「蒲亭眼中釘」的47歲的前律師納瓦尼16日於北極圈「極地狼」監獄散步後失去知覺，隨即死亡，據正式死亡通知，死亡時間為當地時間2月16日下午2時17分。納瓦尼的母親柳德米拉（Lyudmila Navalnaya）冒著零下30度的嚴寒前往北極流放地，要求返還遺體，卻被告知納瓦尼的死因是猝死症候群（sudden death syndrome）。猝死症候群並不是正式的病症或診斷，只有意指導致心臟驟停和死亡的多種心臟疾病。
柳德米拉後續前往當地調查委員會（Investigative Committee），卻被告知尚未確認納瓦尼的死因，待檢查結束後才會將遺體交還家屬。納瓦尼的團隊指稱納瓦尼是被人殺害，指控當局故意扣遺體，以掩蓋痕迹。