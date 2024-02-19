交通部禁止團客赴中法源被罵翻　黃國昌續批硬掰：會被謊言淹沒

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黃國昌說，從他們宣布禁團令到現在，民進黨政府根本講不清楚法源基礎，本來回是疫情，等到被戳破疫情早就結束了、中央指揮中心解散了，鍾佳濱出來說這是兩岸人民關係條例，還對柯文哲潑糞，說柯文哲心中沒兩岸人民關係條例才不知道法源是什麼。
結果到了行政院長陳建仁拜會民眾黨團時，也發現兩岸人民關係條例根本沒法源，所以後來他才特別發臉書，請教鍾佳濱，所謂兩岸人民關係條例是哪一條？要不要講清楚？若講不清楚，當初對柯這樣潑糞，「不用出來道歉嗎 基本擔當都沒有嗎？」
黃國昌說，引用發展觀光條例條文，是透過不確定法律概念的事後評價處罰依據，就是侵害國家利，該條例根本不是政府可以發禁止命令的依據，所以這樣的說法出來後，從學界到業界罵聲一片，「確定要硬凹下去嗎？」
黃國昌更三問交通部，「請問依照發展觀光條例的這條做的禁止命令，是幾月幾號生效，請交通部回答」。他最後說，不要用一個謊言跟荒謬說法，想拯救前面一個法源跟荒謬說法，因為你自己最後會被法源跟荒謬說法淹沒。
另有媒體問及中國籍漁船翻覆身亡，中共將在金廈海域開展常態化執法巡查行動，民眾黨立委黃珊珊表示，
兩岸之間最大癥結，其實還是中斷聯絡，就是對於台灣漁民權益，民眾黨團一定全力捍衛，對主權不退讓。
但對於漁權在海域上受到侵擾，要採取最堅定立場，重點是政府跟對岸完全沒聯繫管道，人民受傷害時沒辦法受到相關協助，還是回到原點，維持自己主權之外，會站漁民立場也希望他們第一線包括海巡人員，能得到安全保障。