屏東失業男酒後失控！揮舞開山刀揚言引爆瓦斯 警消合力壓制送醫
18日晚間，屏東縣枋寮警分局接獲報案，位於枋寮鄉隆山村疑似發生家庭糾紛，警方趕抵現場發現，長期失業的42歲蔡姓男子，疑因心情低落、飲酒後情緒失控，在家中摔東西發洩，之後又將自己反鎖屋內，並揚言要燃瓦斯桶，警消與葉男對峙2個多小時，所幸最後順利將其壓制、送醫治療。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時葉男因酒後情緒失控，將自己反鎖屋內揚言要點燃瓦斯桶，警方持續溝通喊話，勸誡葉男冷靜面對，約2個多小時之後，葉男打開家中鐵捲門，手持開山刀及打火機，欲點燃手中瓦斯桶，消防員趁隙開水柱噴射，順利阻止葉男，警方並噴灑辣椒水及擊發電擊器，將葉男壓制在地，派遣員警戒護送往枋寮醫院就醫。
初步了解，葉男的手腳有擦挫傷，警方也依職權通報家庭暴力事件，並協助申請緊急保護令，葉男依涉嫌刑法第173條放火罪，及第305條恐嚇公共安全罪現行犯移送偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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