兩樣情！「AI妖股」跳水拖累台廠 台積電熊本廠見客、設備廠報喜
AI伺服器及儲存技術大廠美超微年初迄今漲幅182.6%，被市場稱為「妖股」，執行長梁見後日前透露，目前晶片短缺，需要更多輝達晶片支援，隨後16日股價漲多拉回，結束連續9個交易日的漲勢，同時也拖累今日美超微概念股，如華泰早盤一度跌9%、麗臺也一度跌停。不過，盤面兩樣情！台積電日本熊本廠將於本周六開幕，相關設備廠報喜。
記者許家禎／台北報導
美超微1月底公布最新財報與財測讓市場十分驚豔，使美超微15日大漲14.02%、收1004美元，續創歷史收盤新高，過去一年來，美超微股價暴衝逾980%，漲勢驚人被市場稱為「妖股」。但美超微執行長梁見後日前透露，營收雖上看250億美元、但需要更多輝達晶片支援，使16日股價漲多拉回。
美超微16日終場重挫19.99%、收803.32美元，創2023年8月9日以來最大單日跌幅，結束連續9個交易日的漲勢，年初迄今漲幅收斂至182.6%。而美超微概念股也跟著摔，像是華泰早盤一度跌逾9%，來到70.4元，而與美超微策略聯盟的麗臺一開盤更是跳空跌停，後來跌幅收斂。午盤華泰跌逾5%、麗臺拉回到平盤附近。
盤面兩樣情！美超微概念股綠光罩頂，但台積電設備族群卻喜孜孜，台積電日本熊本廠將於周六（24日）開幕，創辦人張忠謀、董事長劉德音與總裁魏哲家都將到場參與，台積電概念股如通嘉漲逾6%、祥碩漲5%，雍智、公準、翔名漲逾4%，長華、三聯、智邦與長園科漲幅也有1%以上。