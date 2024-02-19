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跑光光？2023中國外商投資雪崩82%、30年最慘　反間諜使外企卻步

▲隨著中國經商風險升高，外資斷流情況趨於惡化。據中國國家外匯管理局公布的最新數據，2023年外國企業對中國的直接投資跌至了30年以來的最低水平。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著中國經商風險升高，外資斷流情況趨於惡化。據中國國家外匯管理局公布的最新數據，2023年外國企業對中國的直接投資跌至了30年以來的最低水平。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著中國經商風險升高，外資斷流情況趨於惡化。據中國國家外匯管理局公布的最新數據，2023年外國企業對中國的直接投資跌至了30年以來的最低水平，去年流入中國的外商直接投資（FDI）只有330億美元，和2022年相比暴跌82%。這凸顯出外國投資者對中國市場缺乏信心，也反映了在中國尋求更多海外投資之際，所面臨的挑戰。

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綜合《彭博社》、《日經亞洲》等外媒報導，據中國國家外匯管理局於18日公布的數據顯示，衡量外國直接投資的一項指標「直接投資負債」(Direct investment liabilities）2023年僅為330億美元，比2022年暴跌82%。流入中國的外國直接投資（Foreign direct investment，FDI）跌至1993年以來最低水準。

這項數據顯示出去年疫情封鎖和復甦疲軟的影響。去年第三季度投資出現自1998年以來首次下降，雖然最後季度有所回升並恢復成長，但該時期新增資金175億美元仍比2022年同期少3分之1。這凸顯出，外國企業因為地緣政治緊張局勢和其他地方的利率上升而將資金撤出中國。

對於跨國公司來說，「將現金存放在海外、而不留在中國」的吸引力越來越大，因為已開發經濟體一直再升息，而北京當局一直在消減利率以刺激經濟。

中國日本商會（Japanese Chamber of Commerce and Industry in China，簡稱日本商會）近來公布的一項調查報告顯示，大多數在中日企對2024年的中國經濟前景不樂觀。此外，大多數日企在2023年削減了對中國投資或沒有投資。48%的受訪日企表示，2023年不在中國投資或減少投資的首要原因，是對中國經濟前景的不確定性和對需求疲軟的悲觀情緒。

中國經濟低迷降低外商的投資意願外，中國的經商環境也令很多外國投資者望而卻步。儘管自1970年代末期開始，在鄧小平領導的「改革開放」政策下，中國一直致力於吸引海外投資、人才和技術。但中國在去年7月實行新的《反間諜法》，加大了對企業的打擊和控制，加劇了外商的不安，再加上美國對中國的出口禁令，也使得越來越多外資離開中國。

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