NBA／難看的灌籃大賽怎麼救？仿極限運動即興賽制　吸引球星參與

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NBA 明星不願意參加灌籃大賽的最大問題仍然是賽制，部分原因是這種規則下非常容易讓人尷尬，如果失敗了一次灌籃，那很可能會被做成「梗圖」永遠流傳。即便是世界最好的球員也沒有那麼多時間去練習表演性的灌籃招式。
灌籃大賽不應該感覺像是一項苦差事，它之所以變成這樣有很多原因，從賽制到糟糕的評審給分都有相關，NBA聯盟總裁Adam Silver近年改變許多傳統，灌籃大賽應該成為下一個。
灌籃大賽應該最小化潛在的尷尬，並鼓勵更多球星參賽，讓整個活動更像是一場派對，不是被比賽的框架給綁住了，而是給任何在場的NBA球員機會上場嘗試一個又酷又炫的灌籃，不僅失敗的壓力小，也不會讓灌籃大賽沒有爆點。
如何改善灌籃大賽：可仿效極限運動「即興賽制」
為了讓灌籃大賽更有趣，讓更多球星參與，首先賽制不要侷限在對抗，我們可以從世界極限運動會（X-Games）中尋找靈感，極限運動以即興、自由的競賽方式著稱，將灌籃大賽著重在娛樂而非嚴肅的競技上面，這也正是目前灌籃大賽所缺乏的。
NBA灌籃大賽是你可以看到挑戰人體極限，看到人類飛翔的地方，無論是什麼招式，最重要就是要讓球迷、觀眾看得爽，應該將灌籃大賽視為一場派對。
例如，將灌籃大賽更改為半小時的「即興表演」賽制，一個球員緊接著另一個，如果參賽球員灌籃失敗也不要緊，等待所有參賽選手都灌完之後，再繼續他的灌籃表演，這樣可以避免球員灌籃一而再，再而三的失敗，導致灌籃大賽節奏破碎不堪；而即興輪番上陣的方式，也能保持整個灌籃大賽的節奏，不斷可以看到球員展現精彩的爆扣。
或許也可以考慮讓場邊的球星一起參與，像是「詹皇」Lebron James、Zach LaVine、Aaron Gordon、Zion Williamson等扣將，這種自由奔放的賽制允許這些球星跳進來參與一、兩次灌籃，如果他們突然得到靈感的話，也能替灌籃大賽增加爆點。
是時候讓NBA灌籃大賽煥然一新，讓它不再是球星躲避的項目，而是成為球員們爭相參與的舞台，透過引入極限運動即興表演的方式，或許未來我們有機會看到一場史無前例的灌籃盛宴。
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