誰說文組只能領低薪！他問頂點在哪　網點名「1科系」年薪破百萬

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貼文曝光後，吸引許多網友討論，有人點名「台大國貿系，平均70分以上」、「金融高管／精算師／律師／總統等政治人物」、「外交系，當外交官外派」、「國際政治系，不過要考上外交官」、「企管所的同學每個都2、300萬起跳」、「金融業啊，認識的不只破300萬」、「會計師、精算師」、「企管所的同學每個都2.300萬起跳」、「文組PR值（百分等級）高的薪水會比理工高很多」。
但最多人點名的是法律系，「台大法律，前途無量」、「法商啊，還可以嗆你各位理組仔法盲」、「教師、律師、會計師...文組年收破百萬的」、「法律吧，涉及金額大的訴訟，律師費很可觀的」、「司法官年功頂專業加給＋本俸＋主管加給，一個月穩破19萬」、「法律、財金」、「律師一年收8～900個，年薪穩破百萬」。
但也有人分析，「台政文組地板就是教師、律師、會計師，最差就公務員，天花板是司法官、大學教授」、「不是文理組問題，是國家市場導向問題，國內文組有高薪缺，但是數量很少、門檻也高，像司法官月薪10萬以上夠高了吧，2023需用名額199名、10597人報考，錄取率僅1.8%，大多數還是成為萬年考生，不轉理組跳科技業或創業，大概剩出國跳外商」。