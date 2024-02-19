楊寶楨爭議一次看！昔暗諷陳菊「大菊為重」、酸綠怕統一被清算

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回顧楊寶楨過去爭議，她曾被爆任職遭控非法營業的中國上海「仟和億教育培訓」公司，還曾被議員苗博雅諷刺「民眾黨派一個曾經為詐騙集團工作的人，來批評我曾經被詐騙，沒資格談個資保障」。
對於外界質疑，楊寶楨當時回應說，她僅擔任負責分享國際或中國財經事件的主講人，不是主持人也非分析師，未作解盤、更未授課，身分非常單純，盼各界勿藉此事件抹紅、抹黑。
楊寶楨2021年在節目上引述「在中國工作的台灣朋友」說法，稱「民進黨政客很怕統一後被清算」，引發綠營人士批評，議員林智鴻反擊「我們會死守著台灣這塊我們生長的土地家園，不會讓台灣被統一」、綠委王定宇也諷刺「你們民眾黨的老闆這麼討好中共，就是為了不被清算嗎？」
楊寶楨事後表示，她只是分享她所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」，強調該段發言並非她個人的立場，更無涉民眾黨。
2022年2月，監察院公布調查報告，指出台北市政府輕忽疫情、未落實篩檢與匡列接觸者，以致引發病毒傳播，楊寶楨等人在臉書分別留言「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」等針對陳菊的言論，使外界質疑物化、外貌羞辱；楊寶楨則聲稱，發言意思是「即使是大人物再重要也要好好調查真相」。