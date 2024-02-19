內幕／辭職原因竟與「雙黃」有關？楊寶楨想休息一下再戰北市議員

楊寶楨爭議一次看！昔暗諷陳菊「大菊為重」、酸綠怕統一被清算

▲楊寶楨請辭發言人，引起外界關注。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.10.05）
▲楊寶楨請辭發言人，引起外界關注。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.10.05）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨立院黨團副主任、發言人楊寶楨請辭消息一出，引起外界關注，回顧她過往的爭議，她曾在被質疑為詐騙集團的「仟和億」擔任主講人，也曾在網路上留言稱「大菊為重」，暗酸監察院長陳菊，而掀起爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨發言人楊寶楨請辭，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（19）日回應，楊寶楨有新的人生規畫，民眾黨主席柯文哲也知道，詳細情況楊寶楨下午會親自說明。

回顧楊寶楨過去爭議，她曾被爆任職遭控非法營業的中國上海「仟和億教育培訓」公司，還曾被議員苗博雅諷刺「民眾黨派一個曾經為詐騙集團工作的人，來批評我曾經被詐騙，沒資格談個資保障」。

對於外界質疑，楊寶楨當時回應說，她僅擔任負責分享國際或中國財經事件的主講人，不是主持人也非分析師，未作解盤、更未授課，身分非常單純，盼各界勿藉此事件抹紅、抹黑。

楊寶楨2021年在節目上引述「在中國工作的台灣朋友」說法，稱「民進黨政客很怕統一後被清算」，引發綠營人士批評，議員林智鴻反擊「我們會死守著台灣這塊我們生長的土地家園，不會讓台灣被統一」、綠委王定宇也諷刺「你們民眾黨的老闆這麼討好中共，就是為了不被清算嗎？」

楊寶楨事後表示，她只是分享她所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」，強調該段發言並非她個人的立場，更無涉民眾黨。

2022年2月，監察院公布調查報告，指出台北市政府輕忽疫情、未落實篩檢與匡列接觸者，以致引發病毒傳播，楊寶楨等人在臉書分別留言「大菊為重」、「再重也要好好調查真相」等針對陳菊的言論，使外界質疑物化、外貌羞辱；楊寶楨則聲稱，發言意思是「即使是大人物再重要也要好好調查真相」。

西門町早上7點被人潮擠爆！「壽司郎x hololive x一卡通」今開搶

誰說文組只能領低薪！他問頂點在哪　網點名「1科系」年薪破百萬

元宇宙文化之旅！宏達電攜手Excurio　沉浸式玩世界最大金字塔

NBA／「新狼王」Towns砍50分！東區隊211:186取勝　Lillard奪MVP

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞