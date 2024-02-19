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韓國瑜首度協商失敗！專案報告、總質詢時間難喬　黃國昌拒簽結論

▲ 韓國瑜今第二次主持朝野協商。（圖／翻攝立法院IVOD系統）
▲ 韓國瑜今第二次主持朝野協商。（圖／翻攝立法院IVOD系統）

記者何哲欣／台北報導

立法院在農曆年前朝野協商決議，明天開議邀行政院長陳建仁施政報告，不過因台中市政府驗出台糖豬肉驗出瘦肉精西布特羅，國民黨立院黨團主張，要求陳建仁針對食安專案報告，院長韓國瑜今（19）日再召開朝野協商，朝野三黨對專案報告沒意見，不過對於接下來的總質詢時間，卻有不同意見，最後民眾黨團總召黃國昌拒簽協商結論，韓國瑜上任後首次協商破局。

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對於明天行政院到立法院專案報告，原本三黨都不反對，不過民眾黨團認為，為了專案報告，把總質詢延到23日周五，可能會讓外界認為立法院議事延宕，認為應加開院會，可以在21日周三就開始總質詢。

但民進黨團認為，過去慣例就是禮拜五、禮拜二開院會，且都是會期末因議事處理不完，才加開院會，不應破壞慣例。黃國昌說，支持食安的專案報告，但堅持不要再拖到總質詢的時間，也不是沒有禮拜四開議的前例。民進黨團總召柯建銘說，四年立委任期很長，要質詢沒必要這麼急。

立法院秘書長周萬來說明，加開院會要有院會議決，若朝野都沒共識，未來送到院會也是需要表決，反而拖到議程時間。最後韓國瑜裁示，20日專案報告、23日總質詢，但黃國昌因此拒絕簽協商結論，韓國瑜要休息10分鐘，黃國昌乾脆直接離場，韓國瑜只能宣布散會。


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