中國第一美胸徐冬冬曬超大鑽戒！分手系KOL官宣訂婚大15歲男星
中國女演員徐冬冬擁有35E的傲人身材，被譽為「中國第一美胸」，她與年齡相差15歲的男星尹子維，從2019年交往至今，多次分分合合，因而被外界戲稱是「分手系KOL」，沒想到早前情人節時，尹子維分享鑽戒照，說道：「聽說徐總喜歡這個牌子，情人節快樂！」並標記女友徐冬冬，引發粉絲猜測是否求婚成功，而女方也在昨（18）日時官宣兩人已經訂婚。
記者張芸婷／綜合報導
徐冬冬昨日在社交往上證實與尹子維訂婚消息，她PO出兩人合照和「超大鑽戒」，貼文表示：「感謝朋友們關心，已訂婚，如果順利預計在哈爾濱辦流水席，並會於洛杉磯與家人朋友舉行簡單小婚禮。」向大家分享喜訊。
據了解，徐冬冬在2019年公開與48歲男星尹子維交往，但戀情僅維持短短8個月便分手，而後，男方積極求復合，直到去年兩人才再度走到一起，兩人復合後反而感情升溫、更加珍惜彼此，讓外界相當看好。
如今，徐冬冬與尹子維復合已將近半年，終於有情人終成眷屬，消息一出，引來各界祝福，而徐冬冬也特別強調「不接受任何禮物和紅包，也不要開豪車」，表示有大家的祝福就已經足夠了。
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