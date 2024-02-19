瘦肉精事件挨批千面人 盧秀燕：市府不能吃案、盼個案不淪為懸案
台中市政府驗出台糖豬肉含瘦肉精，事件延燒至今，遭豬農批評像「政治千面人」事件。台中市長盧秀燕表示，市府負責抽檢肉品、維護通路安全，檢驗結果必須據實向社會大眾報告「不能吃案」，不管是今天的民進黨市議會黨團或接下來的立法院，都會派主政官員列席說明，以協助早日釐清真相、維護食安，希望「個案不要變成懸案」。
記者顏幸如／台中報導
台中市政府食安處日前驗出台糖梅花豬肉含瘦肉精西布特羅，但全台稽查找不到第二盒含瘦肉精的本土豬肉，中華民國養豬協會今（19）日將召開理監事會議，嘉義縣養豬協會理事長林志達昨要求台中市長盧秀燕負起責任，釐清這起疑似「千面人」模式政治綁架事件，還豬農公道。
盧秀燕上午主持西屯中央公園好宅動土典禮，她表示市府負責抽檢、維護通路安全，有一分證據說一分話，因此抽檢完立刻要求下架、避免讓更多人吃下肚，另方面據實向社會大眾報告檢驗結果，不能吃案。
盧秀燕說，台中食安是全國最嚴格、檢驗量亦是全國最大，市府秉持這樣的精神確實保護社會大眾食安，這盒肉的源頭是國營事業台糖，不管是台中市議會黨團或立法院提出要求，都會派負責檢驗及主政官員列席說明，希望協助中央早日釐清真相、維護大眾食安，「我們希望這個個案，不要變成懸案」。
針對綠營民代喊話要求她親自列席，藍營批評已經淪為政治操作一事，盧秀燕表示自己不會這樣想，市府設有食安處，檢驗的第一線人員最清楚、最能說明原委，讓最了解真相的人向社會大眾說明，是最追求專業、最能釐清真相的方法。