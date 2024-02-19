福袋禮盒價崩了！福袋出清買1送1　全聯「百元禮盒」、紅帽子搶翻

開學咖啡優惠！7-11美式、厚乳拿鐵買2送2　星巴克、星冰樂買1送1

▲開學提神醒腦，7-11祭出大杯美式、厚乳拿鐵買2送2，以及精品咖啡2杯119元；星巴克則有12款飲品買一送一，其中包含星冰樂。（圖／業者提供）
▲開學提神醒腦，7-11祭出大杯美式、厚乳拿鐵買2送2，以及精品咖啡2杯119元；星巴克則有12款飲品買一送一，其中包含星冰樂。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

結束長達一個半月的寒假，繼高中生上周開學，現在大學生也得回校園了。7-11發動開學季咖啡優惠，限時5天開喝「大杯美式、厚乳拿鐵」同品項買2送2。對上班族來說，補班過後只休一天好疲憊，星巴克今（19）一日限定，12款指定飲品包含星冰樂買一送一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
開學提神省腦，7-ELEVEN宣布2月24日至2月28日發動開學季咖啡優惠，限時5天喝大杯美式、厚乳拿鐵同品項買2送2，且可冰熱任選。

▲7-11開學咖啡限時5天「買2送2」。（圖／業者提供）
▲7-11開學咖啡限時5天「買2送2」。（圖／業者提供）
CITY PRIMA精品咖啡則自2月21日起，在限定約500家設置「三豆槽咖啡機」門市，再推出精品咖啡第二風味「瓜地馬拉 薇薇特南果」，帶有楓糖、胡桃、香草風味，適合喜歡厚實濃郁、堅果甜香咖啡風味的客群。慶祝新品上市，2月21日至3月5日期間，大杯精品美式、精品拿鐵不限冰熱任選2杯119元。

▲2月21日至3月5日，大杯精品咖啡任選2杯119元。（圖／業者提供）
▲2月21日至3月5日，大杯精品咖啡任選2杯119元。（圖／業者提供）
今（19）起至周四回溫，開春如夏，不如來杯星冰樂。星巴克今（19）日祭出一日限定，至晚間8時前到全台門市，買兩杯特大杯／冰熱／口味一致的指定品項飲料，享第2杯免費招待。

買一送一活動品項多達12款，其中包含超人氣的「摩卡可可碎片星冰樂」，促銷品項另有：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤。

▲星巴克買一送一，特大杯摩卡可可碎片星冰樂平均93元。（圖／業者提供）
▲星巴克買一送一，特大杯摩卡可可碎片星冰樂平均93元。（圖／業者提供）

才休一天就上班！7-11厚乳拿鐵買1送1　星巴克、星冰樂今買一送一

7-11開學超鬧！包裝衛生紙「抽出棉花糖」　超大橡皮擦內裝魷魚絲

福袋禮盒價崩了！福袋出清買1送1　全聯「百元禮盒」、紅帽子搶翻

年後缺業績！家樂福牙起來「整本DM全買1送1」　500款半價清單曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞