開學咖啡優惠！7-11美式、厚乳拿鐵買2送2 星巴克、星冰樂買1送1
結束長達一個半月的寒假，繼高中生上周開學，現在大學生也得回校園了。7-11發動開學季咖啡優惠，限時5天開喝「大杯美式、厚乳拿鐵」同品項買2送2。對上班族來說，補班過後只休一天好疲憊，星巴克今（19）一日限定，12款指定飲品包含星冰樂買一送一。
記者黃韻文／綜合報導
開學提神省腦，7-ELEVEN宣布2月24日至2月28日發動開學季咖啡優惠，限時5天喝大杯美式、厚乳拿鐵同品項買2送2，且可冰熱任選。
CITY PRIMA精品咖啡則自2月21日起，在限定約500家設置「三豆槽咖啡機」門市，再推出精品咖啡第二風味「瓜地馬拉 薇薇特南果」，帶有楓糖、胡桃、香草風味，適合喜歡厚實濃郁、堅果甜香咖啡風味的客群。慶祝新品上市，2月21日至3月5日期間，大杯精品美式、精品拿鐵不限冰熱任選2杯119元。
今（19）起至周四回溫，開春如夏，不如來杯星冰樂。星巴克今（19）日祭出一日限定，至晚間8時前到全台門市，買兩杯特大杯／冰熱／口味一致的指定品項飲料，享第2杯免費招待。
買一送一活動品項多達12款，其中包含超人氣的「摩卡可可碎片星冰樂」，促銷品項另有：特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、雙果果汁星冰樂、冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、栗子風味那堤、椰奶那堤。