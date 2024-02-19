男戴全罩式黑色安全帽拒酒測挨罰18萬 法院認抗罰有理判決撤銷
新北市張姓男子前年騎車經過某路口，見有巡邏車，立即停車並走進旁邊便利超商，引起警察注意，因此要求酒測，但張男拒絕，最後遭處罰鍰18萬、吊銷駕照，參加道路交通安全講習。張男興訟抗罰，台北高等行政法院地方庭認為，張男當時戴全罩式安全帽，沒有掀起黑色面鏡，警方無從判斷他眼睛很紅，只能主觀臆測，判決撤銷裁罰。
記者潘千詩／台北報導
張男主張，2022年11月20日清晨，騎機車前往鄰近住家的便利商店購物，買完後走出商店之際，竟遭員警無故攔停，強制要求酒測。他認為，員警違反隨機攔停，所以拒絕，結果遭警方當場舉發，但他並無肇生任何事故或危害，無任何合理判斷易生危害的客觀情狀或任何異常舉動，請求撤銷裁罰處分。
新北市政府交通事件裁決處主張，舉發警員在停等紅燈時，見張男騎車到路口迅速轉頭看巡邏車一眼，即靠邊停車並走入便利商店內，為免影響店家，在張男離開超商才攔查。張男散發酒氣，自稱前一天有在家喝酒，員警合理懷疑酒駕而要求酒測，程序及處分並無不法。
法官認為，密錄器顯示，張男頭戴黑色全罩式安全帽，當下並未掀起面鏡，難以認定警員能看見張男五官包括眼睛與面容；再者，警員是因張男看了警車一眼，這種主觀臆測張男屬酒測之人，認為他拒絕酒測沒問題，撤銷裁罰。可上訴。