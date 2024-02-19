提《立法院職權行使法》修正　民眾黨團：拒讓國會淪橡皮圖章

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黃國昌指出，國會改革首重修正《立法院職權行使法》，民眾黨團提出包含第二條新增「開議日應由院長召開全院委員談話會，依各黨團所提之議程表決」，同時修正第十五條之二、第十五條之四，讓總統赴立院進行國情報告，立委提問、總統即答，以充實國情報告的意義。
黃國昌話鋒一轉表示，民進黨團總召柯建銘稱須修憲，過去民進黨邀請馬英九進行國情報告即問即答，換成自己執政就變成非修憲不可，「請民進黨不要換位置就換腦袋」。黃國昌表示，《立法院職權行使法》第二十五條應修正為「被質詢者不得隱匿資訊或作虛偽答復」，拒絕行政官員以欺騙、隱瞞的手段面對詢答，確保立委獲得真實且完整的資訊，若涉及國防、外交等事項經主席同意，方得拒絕答復。
立委黃珊珊表示，過去藍綠皆抱怨人事審查相當倉促，《立法院職權行使法》第二十九條原條文以無記名投票表決，且未針對審查時程做出規範，民眾黨團所提版本，明文化同意權行使的範圍及規範，且交付審查不得少於2個月，避免立法院無從落實審查，直接淪為執政黨橡皮圖章。
黃珊珊指出，《立法院職權行使法》第二十九條之一、第二十九條之二、第三十條、第三十條之一也應修正，明文化規範被提名人有提交真實資訊的義務，黨團可書面要求回答適任性相關問題，若拒絕提出有罰則，同時可要求被提名人出席公聽會，接受專家學者、民間團體詢問，不讓人事審查變成虛應故事，造成長期負面影響。
對於建立聽證調查制度，黃國昌表示，目前立法院自我限縮調查權只有文件調閱，但依大法官釋字585「立法院享有一定之調查權，主動獲取行使職權所需之相關資訊」、「得要求人民或政府人員陳述證言或表示意見」，該釋字應不難理解，但柯建銘總召竟稱國會聽證調查制度違憲。
黃國昌進一步說明，《立法院職權行使法》規範「文件調閱」應修正為「聽證調查與文件調閱」，跟大法官釋字585接軌，可要求與特定議案有關的政府機關、法人、人民團體備詢並提供資料，明文規範到場義務、真實陳述、資訊提供、制裁手段。此外，地方議會早在2016年改成記名投票，中央民意機關卻用落伍方式投票，「立法委員互選院長副院長辦法」應明定記名投票。
立委張啓楷表示，應廢止「立法院卸任院長副院長禮遇辦法」，立法院為自己創設其他四院正副院長沒有的卸任禮遇，如卸任院長配置隨扈、交通工具及司機，還可使用立法院辦公室，嚴重破壞我國憲政精神與法治國原則。
張啓楷透露，現在韓國瑜院長辦公室，起初其實是副院長辦公室，正是為了禮遇前立法院長劉松藩，前立法院長王金平續用副院長辦公室，後來的立法院長也接續使用，這就是不合理之處。張啓楷強調，立法院應「從人治進入法治時代」，單純是制度上的修正，無關選舉或立場。