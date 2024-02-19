影／籃壇楊過！獨臂闖蕩武林 Enmanuel超狂球技連KD也關注
史上最強的獨臂籃球員！Hansel Enmanuel在NCAA籃球一級學校田納西州立大學大放異彩，用一隻手彩繪人生，未來若能站上NBA舞台，將是史上第一人，而Enmanuel精湛的球技，連球星Kevin Durant和Damian Lillard也都關注。
記者廖聿偉/綜合報導
多明尼加人Hansel Enmanuel在約四年前才移居美國，幾乎不懂英語，但他適應力極佳，正如同一隻手也能稱霸球場，而他精采的影片也在網路瘋傳，讓他成為另類的網絡紅人。
Enmanuel年幼時貪玩，爬上高牆後，牆壁意外坍塌，恰巧壓住了他的手臂，最後家人為了救他，不得已讓他截肢，才保住性命。
籃壇楊過 獨臂闖蕩武林
斷臂並未掩蓋Enmanuel的天賦，就像金庸小說中的人物楊過一樣，成為獨臂大俠，靠著勤練和不服輸的精神，仍足以稱霸武林；Enmanuel成為籃球場上最立志的故事之一。
年僅16歲的Enmanuel已有198公分的身高，未來有機會長高至200公分以上，雖然少了一隻手臂，但協調性和球技都非常突出，美國媒體分析，Enmanuel有進入NBA的潛力，加上他話題十足，勢必有許多球隊會提供合約，因為每個人都喜歡故事。
談到自己的籃球路，Enmanuel說，「我花了許多時間適應只有一隻手臂的自己，以前只想跟別人一樣，仍正常生活，如今我想要追求出類拔萃，證明一隻手也能打籃球，而且打得很出色。」