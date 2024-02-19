被質疑把商場送NET！林右昌親上火線嗆：謝國樑把金雞母賤價委商

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對此，林右昌稍早親上火線澄清，謝國樑在東岸招商過程，把基隆商場金雞母賤價委商，過程中的黑箱手段粗暴，甚至把基隆市府公開資訊全部下架隱匿，也關閉臉書不回應民眾質疑，才引發社會這麼大的爭議還有反彈。
林右昌表示，謝國樑所言實在很離譜，記者會內容也自打嘴巴，首先產權登記問題，謝國樑自己說今年3月初可以完成產權登記，「這表示產權登記根本不是問題」，問題爭議點是去年謝國樑市府如果決定不跟現任的廠商續約的話，市府在去年有整整一整年或至少半年時間，可以處理產權登記，質疑「為何當時不處理？要在爭議發生後才處理？」
林右昌重申，謝國樑今天就是自打嘴巴，既然3月可以登記，就沒有產權登記問題，他強調不會有他講的50年25億租金問題，「在我任內更不會有這問題，如果謝市長打電話問我的話，我就會跟他說，當初為什麼訂5年、3年、加2年優先續約規劃，不是像他胡搞亂搞一搞搞20年加10年！」
林右昌說，前者是為讓下一任市長都能跟廠商評鑑、重新決定是否續約，自己任內促參案還得到財政部金舶獎，因此當然續約沒有問題，而且市府自己記者會也說，當時不是產權不能登記，而是在稅金上兩造有爭議，所以沒有完成登記。