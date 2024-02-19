內幕／為民眾黨辯護卻沒被重用？楊寶楨想休息一下再戰北市議員

被質疑把商場送NET！林右昌親上火線嗆：謝國樑把金雞母賤價委商

▲基隆市長謝國樑和國民黨立委林沛祥、王鴻薇、羅智強召開記者會說明基隆東岸商場爭議。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）
▲基隆市長謝國樑和國民黨立委林沛祥、王鴻薇、羅智強召開記者會說明基隆東岸商場爭議。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）

記者林怡昕／台北報導

基隆市東岸廣場重新招商爭議持續延燒，基隆市長謝國樑今（19）日早上召開記者會，公開喊話前市長、內政部長林右昌說清楚，為何沒有將東岸商場登記在基隆市府名下。對此，林右昌回嗆，謝在東岸招商過程，把基隆商場金雞母賤價委商，過程中的黑箱手段粗暴，且謝國樑自己說今年3月初可以完成產權登記，直言「這表示產權登記根本不是問題」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆東岸商場易主產權爭議，先前商場營運業者NET刊登廣告，要求謝國樑應該公開致歉，謝國樑今天特地到國民黨團開記者會，直指如果該建物產權屬於NET，基隆市府一年會損失5000萬租金，達到50年後，基隆市民損失就會達25億元，質疑為何林右昌執政時為何沒有將產權登記在市府名下。

對此，林右昌稍早親上火線澄清，謝國樑在東岸招商過程，把基隆商場金雞母賤價委商，過程中的黑箱手段粗暴，甚至把基隆市府公開資訊全部下架隱匿，也關閉臉書不回應民眾質疑，才引發社會這麼大的爭議還有反彈。

林右昌表示，謝國樑所言實在很離譜，記者會內容也自打嘴巴，首先產權登記問題，謝國樑自己說今年3月初可以完成產權登記，「這表示產權登記根本不是問題」，問題爭議點是去年謝國樑市府如果決定不跟現任的廠商續約的話，市府在去年有整整一整年或至少半年時間，可以處理產權登記，質疑「為何當時不處理？要在爭議發生後才處理？」

林右昌重申，謝國樑今天就是自打嘴巴，既然3月可以登記，就沒有產權登記問題，他強調不會有他講的50年25億租金問題，「在我任內更不會有這問題，如果謝市長打電話問我的話，我就會跟他說，當初為什麼訂5年、3年、加2年優先續約規劃，不是像他胡搞亂搞一搞搞20年加10年！」

林右昌說，前者是為讓下一任市長都能跟廠商評鑑、重新決定是否續約，自己任內促參案還得到財政部金舶獎，因此當然續約沒有問題，而且市府自己記者會也說，當時不是產權不能登記，而是在稅金上兩造有爭議，所以沒有完成登記。
 

基隆NET爭議延燒！謝國樑不忍了　直衝立院要前市長林右昌說清楚

基隆東岸商場爭議燒！NET狠嗆要謝國樑道歉　意外釣出蕭美琴現身

影／東岸廣場爭議未平！基隆市府「夜襲」NET　暴力點交畫面公開

東岸廣場懶人包｜NET砸近3億蓋商場換微風開　槓基隆市府爭執點曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞