賈玲減重50公斤好勵志！小禎半年瘦40公斤　他胖至272公斤奪影帝

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吳慷仁為了作品一路上胖胖瘦瘦，2015年他為了電影《白蟻：慾望謎網》從70公斤減重成56公斤皮包骨，2016年底拍攝《麻醉風暴2》增重到85公斤。為了拍攝《極品絕配》和《斯卡羅》個別減重12、11公斤，隔年馬上演出電影《我沒有談的那場戀愛》增重20公斤變得又白又胖。《我沒有談的那場戀愛》劇組還釋出吳慷仁的「增胖日記」，他花1個半月增胖將近20公斤，腹部從結實腹肌變成一片大肚腩，對於詮釋角色方面相當敬業。
任賢齊為鈕承澤電影《跑馬》增胖 一天6餐半年肥26公斤
藝人任賢齊2018年為了鈕承澤執導的電影《跑馬》，短短半年從74公斤增重到100公斤，當時他為了增胖，狂吃滷肉飯、珍奶等高熱量食物，一天6餐，甚至飽到半夜都想吐，連血糖和血脂也因此偏高，沒想到在鈕承澤捲入官司後，電影拍攝後續遙遙無期。之後任賢齊為了其他工作，開始將身材恢復原狀，起初因為太胖，跑步一度導致關節受傷，最後也成功回到7字頭的體重。
布蘭登費雪為戲胖到272公斤 拿下影帝殊榮
以《神鬼傳奇》三部曲聞名的布蘭登費雪，為了作品《我的鯨魚老爸》增重，他飾演中年染上暴食症的同志男子，整個人體重增胖到272公斤，讓人一瞬間認不出，他是當年帥氣的男神。而布蘭登費雪以《我的鯨魚老爸》拿下2023年的奧斯卡最佳男主角獎，獲得影帝肯定，他領獎時也忍不住淚崩。
小禎半年瘦下40公斤 維持體態不復胖
小禎雖不是為戲增胖代表，但她成功減重的故事，也相當勵志。小禎在半年內就瘦下40公斤，整整2年體重一路從105公斤瘦到55公斤，她曾因患多囊卵巢綜合症，導致內分泌失調、新陳代謝出狀況，體重飆升，體脂超過40。她曾透露減肥的契機是為了健康和女兒，當時意識到自己真的太胖，便下定決心要減重，「那半年我每天運動3-4小時，最高到5小時，就是一直操自己！」至今體重仍維持在5字頭，每周持續運動、健身維持體態，堅強的毅力令人佩服。
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