金宇彬、秀智睽違8年合體！《任意依戀》虐心CP再演金銀淑新作
韓國「王牌編劇」金銀淑每每推出新作必定受到廣大關注，繼《黑暗榮耀》在全球爆火後，不少劇迷和觀眾都相當關注金編的下一部作品動態，而根據消息指出，金銀淑即將推出奇幻浪漫愛情喜劇新作《一切都會實現嗎》，值得注意的是，男女主角將由金宇彬、秀智主演，這也是兩人繼8年前搭檔《任意依戀》後，二搭演出，消息一出令粉絲萬分期待！
記者張芸婷／綜合報導
據了解，《一切都會實現嗎》是一部奇幻浪漫喜劇，劇情圍繞在掌握著彼此生死權的感情過剩精靈男主角和感情缺陷的女主角身上，是為了幸運還是懲罰的3個願望而展開的故事。
而金宇彬、秀智這對俊男美在2016年搭檔演出的《任意依戀》，最後以悲劇收場，劇中悲劇三寶「車禍、癌症、治不好」一個都不少，加上跳躍式的剪輯手法，讓許多觀眾覺得相當失望、可惜。
因此，這次兩人在合作，也令粉絲們感到相當期待，在網路上引起熱烈討論，紛紛表示「希望金宇彬秀智這次幸福，一定要是甜甜的HE（Happy Ending）啊」、「任意依戀實在太可惜了，能再次合作真好嗚嗚～」、「這卡司太強了！金銀淑加金宇彬＆秀智，根本強強強聯手！」
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