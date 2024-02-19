NBA／KD點詹皇偉大之處！21年職業生涯應成新標準 最欣賞持久力
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在NBA職業生涯中取得無數成就，但鳳凰城太陽隊球星「KD」Kevin Durant認為，詹皇在球場奮戰21年才是令他真正偉大的原因，認為應該將其列為偉大球員的標準之一。
記者路皓惟/綜合報導
Durant近日與他的商業夥伴Rich Kleiman為「Boardroom」進行的對話中，談到了關於LeBron21年的職業生涯，「當你39歲處於生涯第21個賽季，一半人生都在NBA度過，然後你已經和大約40%曾經在聯盟打過球的球員對決，這意味著某些東西，必須成為一個標準。」
「如果你真的想知道偉大球員是什麼樣子，當然，你可以在短時間內積累冠軍和許多獎項榮譽，你也可以有一段美好的高光時刻，但我內心真的很欣賞那些長時間在聯盟打滾的球員。」Durant表示。
LeBron James本賽季49場出賽，場均繳出24.8分、7.2個籃板、7.8次助攻和1.3次抄截全能數據，今年詹皇參加在印第安納舉行的明星賽，這是他生涯第20次於全明星賽登場，締造聯盟史無前例紀錄。
Durant正處於生涯第17個賽季，今年是他第14次參與明星賽。值得一提的是， Durant與Stephen Curry、LeBron一同為西區明星隊效力，也是史上第一次，而且3名球星相加起來一共44次入選明星賽。
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