亞洲盃男籃／中華男籃正選名單13人公布 阿提諾、阿巴西不在其中
2025年亞洲盃男籃資格賽第一階段賽事即將於2月22日開打，中華隊首戰在毫北市和平籃球館迎戰強敵紐西蘭隊，總教練桑茂森將率領臺灣好手力抗分組強敵紐西蘭，13人正選名單今（19）日出爐，阿提諾和阿巴西不在其中。
記者黃建霖/臺北報導
中華男籃2025亞洲盃資格賽中華男籃第一階段15人集訓名單中，分別有隊長劉錚、游艾喆、林俊吉、高錦瑋、林秉聖、阿巴西、謝亞軒、張家禾、林信寬、王皓吉、陳侑昫、譚傑龍、林正、謝宗融、阿提諾。本次中華男籃在國内集訓時，有教練團5人、運動防護員2人、專業體能訓練員1人、個人訓練師、物理治療師1人、心理諮商師1人、情蒐人員2人、職員1人。
而今天的13人正選名單球員則為：林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林秉聖、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、譚傑龍、劉錚。阿提諾和阿巴西確定不在名單之中。
中華男籃總教練桑茂森表示，這次入選的球員在其所屬聯盟都是很重要的球員，能進入到中華隊之中，自然對他們有所期待，「希望在隊長劉錚帶領下，可以幫助這些年輕球員成長，希望他們在訓練上多一點溝通，盡量去磨合。」
這次首戰將對上身材高大的紐西蘭，對方身材高大有兩位210公分的球員，桑茂森稱：「我們有很好的外線能力，用速度來和他們做對抗」。