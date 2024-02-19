隱藏版「金黃仙桃」超美味！她驚呼：一堆人不知道　真實口感曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過貼文曝光後，隨即有不少老饕立刻認出這種水果就是俗稱「仙桃」的蛋黃果，並分享吃過的心得：「我超愛吃這個」、「助便好食物，仙桃籽烤熟很好吃」、「放越軟越好吃」、「仙桃！超級食物，個人覺得吃起來像地瓜」、「要放很熟，否則會澀」、「仙桃真的很好吃，吃起來就像榴櫣但又更好吃，而且便宜非常多，但也很多人接受不了這味道」。
事實上，蛋黃果俗稱仙桃，原產地是在南美洲國家秘魯，後續被引進到其他熱帶國家，而台灣則是在1929年時，從菲律賓引入的，主要產地在嘉義，植株於每年5～6月開花，果實則在 12-1 月成熟產出。
據農業部資料顯示，蛋黃果營養成分豐富，含糖29.1%~30.5%，澱粉5.6%~8.1%，粗脂肪1%~1.4%，每100g果肉含維生素C 24.3 mg，其營養素也相當驚人，被譽為超級食物。果實大多鮮食用，也可以將果肉加蜂蜜及開水，用果汁機攪拌成果汁，在炎炎的夏天裏，冰涼食用，可消暑解熱，甘涼潤肺，散結通腸等功效。
此外，蛋黃果在台灣不算是多產的水果，市場上不常見販售，選購時以果實大、飽滿、果皮橙黃、果肉柔軟，富香氣者為佳。購買硬果時，先放在室溫下幾天，當果實軟化後再食用或冷藏在冰箱後食用。