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隱藏版「金黃仙桃」超美味！她驚呼：一堆人不知道　真實口感曝光

▲有民眾分享吃到隱藏版「金黃仙桃」的喜悅，更驚呼「一堆台灣人不知道有這種水果」，但貼文卻吸引一眾老饕秒認出身分。（圖／取自爆廢公社二館）
▲有民眾分享吃到隱藏版「金黃仙桃」的喜悅，更驚呼「一堆台灣人不知道有這種水果」，但貼文卻吸引一眾老饕秒認出身分。（圖／取自爆廢公社二館）

記者潘毅／綜合報導

台灣位處副熱帶，一年四季都有各種水果能產出，也被封為「水果王國」，許多日、韓觀光客來台灣，也會狂嗑芒果、哈密瓜等等在該國較昂貴的水果。不過近期就有民眾分享吃到隱藏版「金黃仙桃」的喜悅，並驚呼：「一堆台灣人不知道有這種水果」，而貼文卻吸引一眾老饕認出身分，同時分享這個「金黃仙桃」真實口感。

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「我發現了這個美味的好東西！」有民眾在臉書「爆廢公社二館」上發文分享：「這明明是台灣最美味水果之一，綿密香甜，但我敢說很多台灣人不知道這東西是啥，還有很多台灣人不知道怎麼吃。」

不過貼文曝光後，隨即有不少老饕立刻認出這種水果就是俗稱「仙桃」的蛋黃果，並分享吃過的心得：「我超愛吃這個」、「助便好食物，仙桃籽烤熟很好吃」、「放越軟越好吃」、「仙桃！超級食物，個人覺得吃起來像地瓜」、「要放很熟，否則會澀」、「仙桃真的很好吃，吃起來就像榴櫣但又更好吃，而且便宜非常多，但也很多人接受不了這味道」。

▲蛋黃果俗稱仙桃，原產地是在南美洲國家秘魯，後續被引進到其他熱帶國家。（圖／取自wikipedia）
▲蛋黃果俗稱仙桃，原產地是在南美洲國家秘魯，後續被引進到其他熱帶國家。（圖／取自wikipedia）
事實上，蛋黃果俗稱仙桃，原產地是在南美洲國家秘魯，後續被引進到其他熱帶國家，而台灣則是在1929年時，從菲律賓引入的，主要產地在嘉義，植株於每年5～6月開花，果實則在 12-1 月成熟產出。

據農業部資料顯示，蛋黃果營養成分豐富，含糖29.1%~30.5%，澱粉5.6%~8.1%，粗脂肪1%~1.4%，每100g果肉含維生素C 24.3 mg，其營養素也相當驚人，被譽為超級食物。果實大多鮮食用，也可以將果肉加蜂蜜及開水，用果汁機攪拌成果汁，在炎炎的夏天裏，冰涼食用，可消暑解熱，甘涼潤肺，散結通腸等功效。

此外，蛋黃果在台灣不算是多產的水果，市場上不常見販售，選購時以果實大、飽滿、果皮橙黃、果肉柔軟，富香氣者為佳。購買硬果時，先放在室溫下幾天，當果實軟化後再食用或冷藏在冰箱後食用。

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