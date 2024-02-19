綠委邀盧秀燕備詢挨批！徐巧芯狠酸：要不邀羅致政對不雅片備詢？
台中市政府驗出台糖豬肉含有瘦肉精，演變成藍綠政治攻防，民進黨立委林俊憲稱，依照憲法可以邀請台中市長盧秀燕到立法院社福衛環委員備詢。對此，國民黨立委徐巧芯今（19）日直指，邀盧秀燕備詢根本違反法律，更狠酸若按照他林的解釋，是不是「邀請立法委員王定宇針對我國租金補貼政策、租房逃漏稅議題至立法院備詢」、「邀請前立委羅致政針對立法委員羅致政外流不雅影片是否為深度偽造到立法院備詢。」
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯指出，林俊憲一張「唬爛嘴」說要邀請盧秀燕來立法院「備詢」，實際上根本違反釋字498號提到的「地方自治團體行政機關人員受立法院各種委員會邀請到會備詢時，除法律明定應到會備詢者外，尚不負到會備詢之義務」，連民進黨柯建銘總召都趕緊踩剎車打臉他引起的荒謬風波。
徐巧芯直言，按照林的解釋，誰都可以邀，那是不是可以「邀請立法委員林俊憲針對他提出邀請盧秀燕市長來備詢的主張是否違反釋字498至立法院備詢」、「邀請立法委員王定宇針對我國租金補貼政策、租房逃漏稅議題至立法院備詢」、「邀請前立委羅致政針對立法委員羅致政外流不雅影片是否為深度偽造到立法院備詢」、「邀請前立法委員趙天麟針對前立委趙天麟親中案是否涉及國防外交機密外流到立法院備詢」、「邀請前行政院發言人陳宗彥就性招待與公務員之濫權問題來立法院備詢。」