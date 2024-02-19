謝忻熱戀圈外男友曬愛的視角照！性感挖空裝竟「撞衫晚安小雞」
藝人謝忻歷經和阿翔的不倫戀之後，目前和圈外男友穩定交往中，對於戀情態度低調，偶爾會在社群上放閃，卻從未曝光對方長相。謝忻昨（18）日在Threads抱怨，請男友幫忙拍美照，臉蛋卻沒入鏡，只拍到她的挖空上衣，有網友指出「妳跟晚安小雞撞衫了」，笑翻眾人。
記者薛羽彤／綜合報導
謝忻近期熱衷在Threads發布廢文，常留言和網友互動，昨日她曬出一張照片表示「我叫男友幫我拍張美照，臉呢？」照片中，只見她穿著灰色橫條挖洞上衣，小露性感，畫面只拍到謝忻的耳朵，臉蛋完全沒入鏡，有網友回應「妳跟晚安小雞撞衫了」，謝忻直回「屁啦，真的假的！」還有網友安慰她「胸口的破洞沒有到露點，不算撞衫。」
網紅晚安小雞日前跑到柬埔寨，聲稱闖入詐騙園區「凱博園區」被軍人毆打，一路拿著手機直播，畫面中他的頭髮被剃掉，衣服也被撕破，臉與身體有多處傷痕，腹部甚至有被電擊棒凌虐的痕跡。最後晚安小雞遭到當地警方逮捕，坦承是自導自演，遭判刑2年。
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