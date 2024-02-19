NBA／明星賽回歸本質！隨便打打太無趣　傳奇大鳥想看球員認真打

NBA／Lillard力壓Haliburton奪明星賽MVP　地主溜馬球迷噓聲伺候

▲溜馬球星Tyrese Haliburton攻下32分，卻無緣奪下明星賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲溜馬球星Tyrese Haliburton攻下32分，卻無緣奪下明星賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

本屆NBA全明星在印第安納溜馬主場Gainbridge Fieldhouse舉行，睽違6年再度上演東、西區對決，此戰兩隊上演三分大戰，合計投進67顆三分球，其中Damian Lillard以11記三分球砍進39分，力壓地主球員Tyrese Haliburton的32分奪下明星賽MVP，但當Damian Lillard領獎時卻發生插曲，地主溜馬球迷給予噓聲伺候，認為MVP屬於Tyrese Haliburton。

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本戰地主球星Tyrese Haliburton全場出戰27分鐘，三分球14投10中，其中在開賽就連進5記三分球，拿下32分、7籃板、6助攻的全能表現，且一度是奪下MVP呼聲最高的球員。

反觀Damian Lillard全場26投14中、三分球23中11，直到末節終場前20秒投進大號3分，才讓他超越Jaylen Brown，拿下全場最高的39分，並貢獻6助攻、3籃板，最終拿下本屆明星賽MVP。

值得一提，本場Damian Lillard多次上演「大號三分」，其中在次節6分17秒時，Damian Lillard再度站在當年2019年絕殺雷霆的三分球位置，同樣對位Paul George，並再次「顏射」Paul George。


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