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網紅在台灣成「亂源」代名詞！資深KOL嘆：社會養出的怪物長大了

▲近期網紅「晚安小雞」（陳能釧）飛往柬埔寨開直播寫造假劇本，慘遭當地官方逮捕，丟臉到國外。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）
▲近期網紅「晚安小雞」（陳能釧）飛往柬埔寨開直播寫造假劇本，慘遭當地官方逮捕，丟臉到國外。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）

記者潘毅／綜合報導

台灣網紅「晚安小雞」（陳能釧）飛往柬埔寨開直播寫造假劇本，慘遭當地官方逮捕，迅速遭判刑2年，丟臉到國際。而近年台灣網紅圈涉賭、涉毒等案件頻傳，讓社會感慨「網紅」在台灣成「亂源」代名詞。對此，資深KOL「冏冏」（冏星人）也撰文深入探討其中原因，並感慨：「社會餵養出來的怪物長大了」。

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近年來網路蓬勃發展，許多自媒體影響力大幅上升，網紅更成為社會上話語權最大的一群人，卻也因此讓各種亂象叢生。例如Toyz涉賣二級毒品大麻、蕾菈、Joeman等人涉持大麻，到了近期還有超哥祭出超派鐵拳毆打Toyz、阿滴與丁特等人與黑二代「戰堂吳亦凡」齊聚打牌被拍攝等，最後則是晚安小雞飛到柬埔寨拍造假劇本直播，這些事件發生後，更常有一票粉絲死忠力挺。

▲Joeman持毒遭逮認錯道歉。（圖／翻攝Joeman YouTube）
▲Joeman日前持毒遭逮，也拍片向社會大眾道歉。（圖／翻攝Joeman YouTube）
上述種種事蹟，也逐漸讓網紅這兩個字，在台灣社會中的觀感越來越負面，甚至已經淪為「亂源」代名詞。資深KOL「冏冏」也在2月16日時感慨發文，提到自己吃年夜飯時聽到家人突然說「還好你沒當網紅了，現在網紅是亂源」，讓她一時之間不知怎麼跟他們解釋。

冏冏過去曾以冏星人為名經營YouTube頻道，以說書為頻道主軸，並一度在2019年引退，後續又在2023年宣告復出，主力經營Podcast平台，是知識型KOL代表性人物之一。而冏冏在過年期間被親友問及「現在網紅是亂源」時，她也感慨表示：「現在好像在網路上有點影響力都會被叫網紅，而且一旦紅過了大概就剝不掉這個標籤，好似一片歌手那樣」。

冏冏也提到，台灣的自媒體進程比中國和西方慢好幾年，約 20 年前我還在上海讀書，當時網上發醜照徵婚的芙蓉姊姊爆紅，她後來被稱作中國第一代網紅。而8 年前，網紅一詞早在中國泛用，變成負面代名詞的階段在對岸已經過了。

▲Toyz表示將會一一點名力挺超哥的網紅。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
▲近年來台灣的網紅所引發的社會事件頻傳，爭議越多卻越紅。（圖／翻攝自Toyz YouTube）
至於為何如今台灣網紅負面新聞特多？冏冏則認為，第一、「台灣媒體什麼時候正面新聞多？」，第二則是「網紅在做正面的事時，你們又給多少關注？」，她坦承作怪的網紅確實愈來愈多，不過，並非現在紅的門檻很低所造成，而是「網紅商業模式特別，幾乎必然導致奇形怪狀的人口湧入」。

冏冏指出，不論傳統媒體或是自媒體，獲利本質沒有改變，最終都是要抓住注意力，不過傳統媒體受到高成本、團體製作的道德制約，說謊或作惡起碼會經過包裝，自媒體產業卻有機會用「免費的」娛樂搏取注意力，因此對無一技之長的人來說，成為「網紅」是最高回報的工作。

▲晚安小雞與阿鬧戴著手銬向西港省長郭宗朗下跪道歉，晚安小雞也在記者會上坦承影片全數都是造假。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）
▲晚安小雞與阿鬧戴著手銬向西港省長郭宗朗下跪道歉，晚安小雞也在記者會上坦承影片全數都是造假。（圖／翻攝自「柬中時報」YT）
最後冏冏也認為：「社會餵養出來的怪物（網紅）長大了，不想讓怪物愈來愈多就是停止餵養，把寶貴的注意力餵給自己覺得有正面影響的資訊」，然而建議起來容易，實行起來卻很困難。因為「許多人沒有意識到自己就是一頭怪物，在台下的角落發出相同頻率的共鳴」。

不少網友看完後也紛紛贊同「只有閱聽者改成良好習慣，讓奇怪網紅的受眾減少，自然就消失了」、「說明了都是是為了錢、名、利」、「譁眾取寵的反而是大眾愛看的，能成為話題流量的就是錢」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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