網紅在台灣成「亂源」代名詞！資深KOL嘆：社會養出的怪物長大了

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上述種種事蹟，也逐漸讓網紅這兩個字，在台灣社會中的觀感越來越負面，甚至已經淪為「亂源」代名詞。資深KOL「冏冏」也在2月16日時感慨發文，提到自己吃年夜飯時聽到家人突然說「還好你沒當網紅了，現在網紅是亂源」，讓她一時之間不知怎麼跟他們解釋。
冏冏過去曾以冏星人為名經營YouTube頻道，以說書為頻道主軸，並一度在2019年引退，後續又在2023年宣告復出，主力經營Podcast平台，是知識型KOL代表性人物之一。而冏冏在過年期間被親友問及「現在網紅是亂源」時，她也感慨表示：「現在好像在網路上有點影響力都會被叫網紅，而且一旦紅過了大概就剝不掉這個標籤，好似一片歌手那樣」。
冏冏也提到，台灣的自媒體進程比中國和西方慢好幾年，約 20 年前我還在上海讀書，當時網上發醜照徵婚的芙蓉姊姊爆紅，她後來被稱作中國第一代網紅。而8 年前，網紅一詞早在中國泛用，變成負面代名詞的階段在對岸已經過了。
至於為何如今台灣網紅負面新聞特多？冏冏則認為，第一、「台灣媒體什麼時候正面新聞多？」，第二則是「網紅在做正面的事時，你們又給多少關注？」，她坦承作怪的網紅確實愈來愈多，不過，並非現在紅的門檻很低所造成，而是「網紅商業模式特別，幾乎必然導致奇形怪狀的人口湧入」。
冏冏指出，不論傳統媒體或是自媒體，獲利本質沒有改變，最終都是要抓住注意力，不過傳統媒體受到高成本、團體製作的道德制約，說謊或作惡起碼會經過包裝，自媒體產業卻有機會用「免費的」娛樂搏取注意力，因此對無一技之長的人來說，成為「網紅」是最高回報的工作。
最後冏冏也認為：「社會餵養出來的怪物（網紅）長大了，不想讓怪物愈來愈多就是停止餵養，把寶貴的注意力餵給自己覺得有正面影響的資訊」，然而建議起來容易，實行起來卻很困難。因為「許多人沒有意識到自己就是一頭怪物，在台下的角落發出相同頻率的共鳴」。
不少網友看完後也紛紛贊同「只有閱聽者改成良好習慣，讓奇怪網紅的受眾減少，自然就消失了」、「說明了都是是為了錢、名、利」、「譁眾取寵的反而是大眾愛看的，能成為話題流量的就是錢」。
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