梧桐妹舌環吞入肚！約媽媽「臉上打洞」 賈靜雯妙回：等我退休
金馬影后賈靜雯今（19）日擔任知名冰淇淋品牌活動大使，為「我們挺WOMEN」公益合作計畫站台，於美國留學的18歲大女兒梧桐妹，日前和媽媽合照秀出鼻環、舌環、唇環，前衛作風掀起討論，賈靜雯笑說梧桐妹過年才誤吞舌環一小顆珠扣，「過年吃太多年菜、甜食太開心，我覺得還好，那麼小一顆，上廁所也會正常排出來。」
記者羅凌筠／台北報導
賈靜雯對梧桐妹的身體自主權給予充分尊重，她說：「我很早就跟小朋友講，身體是自己的，自己要負責，她很明白自己在做什麼，我都不操心，大家也不要太操心。」她還陪女兒一起去挑環，「我很羨慕她有開明的爸爸媽媽，讓她真實做自己。」
梧桐妹也約賈靜雯一起穿唇環，她妙回：「我說我想不到可以打哪裡，我的工作很難，等我退休那一天，皮鬆了會不會垂在那裡，好像也不大適合。」其實就賈靜雯自己的審美觀來說，她表示：「我的世代比較不能接受臉上有這些。」
前陣子是情人節，結婚8年的賈靜雯全家聚在媽媽家，陪媽媽打麻將，弟弟衛斯理說自己跟老婆朱芯儀分享1顆巧克力各吃一半，賈靜雯跟修杰楷共吃1杯冰淇淋，讓她大嘆「情人節真的給年輕人過的」。
而提到衛斯理不滿網友批評大兒子而提告，賈靜雯說：「自己的小孩要保護，當然會站在不要惹到我們家小孩的角度，他們都成年人了，會很成熟的自己面對，他們也沒有跟我多做討論。」
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