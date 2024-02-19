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快過期更好吃！日本職人揭「水煮蛋不敗祕訣」　他一咬驚豔：超甜

▲雞蛋營養價值高，許多人喜歡早晨吃一顆水煮蛋來補充蛋白質，簡單又美味，但要煮出完美的水煮蛋可不簡單。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲雞蛋營養價值高，許多人喜歡早晨吃一顆水煮蛋來補充蛋白質，簡單又美味，但要煮出完美的水煮蛋可不簡單。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者賴禹妡／綜合報導

雞蛋營養價值高，許多人喜歡早晨吃一顆水煮蛋來補充蛋白質，簡單又美味，但要煮出完美的水煮蛋可不簡單。日本節目《生活好吃驚》特別採訪到雞蛋料理職人，專家指出水煮蛋要美味、軟嫩的祕訣在於使用「接近賞味期限的雞蛋」，連主持人試吃後都忍不住驚呼「味道超甜！」 

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《緯來日本台》的生活類型節目《生活好吃驚》特別採訪到，神奈川縣相模原市雞蛋街道的人氣餐廳「Sweet eggs」，店家每天都會提供客人2顆免費水煮蛋，連主持人尾形貴弘試吃店家水煮蛋之後，都忍不住驚呼「真好吃！好甜！吃起來很甜。」 

▲蛋,雞蛋,荷包蛋,水煮蛋。（示意圖／取自pixabay）
▲尾形貴弘也請教雞蛋料理職人「丸山小姐」，到底水煮蛋好吃的祕訣是什麼？她表示關鍵在於雞蛋的新鮮度。（示意圖／取自pixabay）
只見店家的水煮蛋外表光滑潔白，裡頭蛋黃則是濕潤軟嫩，看起來美味程度爆表。尾形貴弘也請教雞蛋料理職人「丸山小姐」，到底水煮蛋好吃的祕訣是什麼？對此，丸山小姐指出，關鍵在於雞蛋的新鮮度，放了1個禮拜的雞蛋會比新鮮雞蛋好吃不少。 

京都女子大學八田教授擁有「雞蛋博士」稱號，他研究雞蛋長達40年，表示新鮮雞蛋裡含有二氧化碳，如果拿去做水煮蛋，蛋白凝固後會變得乾巴巴，影響到口感及味道，但若是放了1個禮拜的雞蛋，二氧化碳已經通過蛋殼排出，做成水煮蛋就比較好吃，因此建議拿「接近賞味期限的雞蛋來做水煮蛋」。 

▲蛋,雞蛋,荷包蛋,水煮蛋。（示意圖／取自pixabay）
▲新鮮雞蛋裡含有二氧化碳，如果拿去做水煮蛋，蛋白凝固後會變得乾巴巴，影響到口感及味道。（示意圖／取自pixabay）

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