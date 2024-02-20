內幕／傅崐萁國會首戰鬧出國王的臨時會　鬥柯建銘屠龍刀要再磨磨

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傅崐萁先是在農曆年前拋出要開臨時會，據了解，當時多位藍營立委都抱持黨團要求連署，就順從黨團意志，沒想到國民黨團將連署送往院長室後就碰軟釘子，議事處回覆因時程及作業時序考量未便召集協商，等同打臉傅崐萁，黨團折騰空忙一場，最終導致傅崐萁公開認錯道歉，以懲處誤植文字的助理作收。
不具名藍委說，傅崐萁比較重視權威性，在爭取總召職位時，又自稱最熟悉議事，大家都認為黨團已跟院長韓國瑜溝通過，結果竟然被韓國瑜擋下。
因應立法院今天開議，傅崐萁請國民黨不分區立委吳宗憲清晨6點就到立法院議場排隊，搶優先提案權，要求在施政報告前先進行食安專報，結果好不容易搶到第一案，不到2.5小時，傅崐萁又指示撤案，讓黨團一頭霧水。
據了解，旋風撤案似乎是因為立法院秘書長周萬來認為，國民黨團提案此舉形同打臉韓國瑜2月5日的朝野協商的結論。
不過，傅崐萁解釋稱，由於民眾黨也提出相關提案，基於都是在野黨，同樣的案子就支持民眾黨，所以國民黨撤案，會以最大格局、包容來集結所有力量，監督民進黨。
立院人士則認為，國民黨太急於表現，在國會第一戰就出狀況，不只衝擊傅崐萁權威，對於未來藍綠白間攻防也蒙上陰影，「種種看來傅崐萁就是衝太快了」，盼黨團能重振旗鼓，直言「想要鬥柯建銘，傅總召的倚天屠龍刀可能還得再磨磨！」