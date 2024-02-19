楊寶楨哭了！決定離職「掙扎非常久」　感謝柯文哲給機會

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楊寶楨今日14時30分在民眾黨團一樓門口接受訪問，她表示，自己做這個決定也掙扎非常久，外界也有很多揣測，但沒有內鬥一事；講到這裡，她也忍不住哽咽。在情緒稍微平息後，她表示，目前是把黨團副主任與黨發言人同時辭掉，但她並沒有退黨，還是民眾黨員。
楊寶楨說，對於她請辭的消息，外界很有很多揣測，但絕對沒有內鬥，主要是因為2019年加入民眾黨，之後就迎來2020、2022參選，結束後又沒有休息，回到黨中央又接了黨團副主任工作、接著又繼續打總統大選，「所以我這一路來，四年多來完全沒停下來休息。」
楊寶楨繼續說，本來前陣子就不斷思考什麼時候先暫停下來，她應該感謝陳智菡，她接了黨團主任後讓自己很安心，等於可以把文宣業務接手過去做，也讓自己覺得好像可以稍微暫停一下，變成原本業務暫時由陳智菡協助處理。
談到後續規劃，楊寶楨說自己最主要希望先休息、沉澱一陣子，也多陪陪家人，後續也規劃希望準備進修、再讀碩士，有些新的生涯規劃；至於要不要參選，她也有跟包括黨主席柯文哲、黃珊珊這邊有表達，因為自己是先休息的狀態，假設黨內有人希望可以先去經營松信選區的話，也歡迎大家先去幫忙擋做經營，就不用太考慮她，「因為黨整體規劃、進度還是最重要。」
楊寶楨說，所以包括主席、黨內長官都提了相關想法，他們當然也覺得很突然、也有問我要不要稍微想一下、不用那麼急著決定，後來也是尊重。
至於挑在這個時間點請辭是因為，明天就是開議日，若不離職的話，就會變成新會期展開才在中途離職，這樣可能更不好，所以趕快在開議日前先離開，不要打擾到新黨團的運作，才做出這樣的決定。
而媒體問及哽咽不捨，楊寶楨說，一定會不捨，消息出來後也有很多的支持者覺得非常訝異、無法接受；這四年多來跟黨內的同伴以及長官都相處非常好；談到柯文哲，她也一度潸然淚下，無法言語，在擦拭眼淚後才稍有緩解；她說，很感謝民眾黨跟柯文哲給她這個機會從政，在四年前是一張白紙的情況下，民眾黨卻那麼信任她，到現在正式卸下職務。