林炎田主持少年隊長陳仁正交接 宣示杜絕黑幫進入校園
高雄市政府警察局少年警察隊今(19)日舉行隊長交接由局長林炎田主持，林炎田除細數兩任隊長學經歷及任內績效外，也期許新任隊長陳仁正依循前任隊長王春生在處理青少年問題及提供多元輔導措施，也要求少年隊加強掃除黑幫進入校園預防少年染黑工作，尤其要阻斷詐騙集團吸收少年成員的管道。
記者郭凱杰／高雄報導
高市警局少年隊長今天舉行交接典禮，由局長林炎田主持，高雄市議員李雅芬、邱于軒等均到場參加，其中，任職少年隊長長達4年又8個月的前任隊長王春生升任三線一星督察，任內積極推動與學校橫向聯繫，防止不良幫派組織侵入校園、偵查青少年犯罪案件、維護校園安全工作、查處輔導中途輟學學生，同時推動青少年輔導，並與教育、社政、少年輔導委員會、少年法院等資源網絡，共同協助處理青少年問題及提供多元輔導措施。
新任隊長陳仁正係中央警察大學71期刑事警察學系、國立高雄師範大學教育學院成人教育研究所畢業，歷任本局小港、新興分局派出所所長、刑事警察大隊專員、隊長、岡山分局偵查隊隊長等職務，109年10月16日起調任苓雅分局偵查隊隊長迄今，歷練豐富，工作積極認真，深獲長官肯定。
林炎田表示，少年隊工作具高度專業屬性，如兒童權利公約、兒少保護案件及少年犯罪防制對策，均需具專業的學養，並依法積極勇敢任事，落實保護少年健全的自我成長，目前少年隊掃黑成員12人，警力是六都前幾名，希望新隊長能把少年隊的招牌擦得更光亮。