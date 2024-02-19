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被喬出衛環委員會？洪申翰依循傳統禮讓新科立委　將轉至這委員會

▲民進黨立委洪申翰表示，將轉至國防外交委員會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.09）
▲民進黨立委洪申翰表示，將轉至國防外交委員會。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.09）

記者陳佩君／台北報導

立法院新會期將在明日開議，民進黨立法院黨團今（19）日召開黨團會議，討論8個常設委員會成員分配等議題，具環保、能源背景的立委洪申翰過去均在福利及衛生環境委員會，不過，他今天表示，他主動向黨團表達，「我非常樂意依循過去的傳統，禮讓新科專業委員，而轉投入同樣也是對台灣未來發展至關重要的國防外交委員會」。

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對於新會期委員會選擇，洪申翰表示，在本次國會選舉，民進黨有好幾位非常優秀的新科專業不分區委員進入國會，其中，立委林月琴、王正旭的社福兒少與醫療專業，都是高度對應衛環委員會的所屬主責部會。

洪申翰指出，民進黨團一向有禮遇新科不分區專業的傳統，在考量整體的專業發揮跟戰力下，他主動向黨團表達，「我非常樂意依循過去的傳統，禮讓新科專業委員，而轉投入同樣也是對台灣未來發展至關重要的國防外交委員會」。

洪申翰提到，接下來，他還是會持續深耕氣候變遷、能源、永續與弱勢平等議題，不會因為委員會的變動而改變，尤其近年氣候與永續議題已經是國際外交議程中的重中之重，這也是發揮專業非常好的機會。

洪申翰表示，他會用最快速度學習，外交國防委員會的諸多重要政策與法案，尤其是高度影響台灣國家發展的地緣政治，與各領域的深度防禦，「我也有信心可以很快上手，請拭目以待」。

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