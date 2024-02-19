aespa剛來台唱尾牙！官宣巡迴演唱會「驚見台北場」 開唱時間曝
南韓人氣女團aespa今年1月才剛來台參加明基佳世達集團的尾牙，擔任表演嘉賓，當時不少粉絲埋怨怎麼都還沒有來台開過演唱會，公司就先安排讓女孩們出演台灣尾牙場合，掀起討論。沒想到，今（19）日aespa官方無預警宣布將開啟世界巡迴演唱會，海報當中也出現「台北場」，將於8月10日來台開唱，讓大批aespa粉絲為之瘋狂。
記者張嘉哲/綜合報導
aespa曾經在去年2月25日展開出道以來的首次世界巡迴演唱會「SYNK : HYPER LINE」，當時候並沒有台灣的場次，讓不少粉絲感到小小失望，結果去年底卻傳出，有科技公司邀請到aespa到尾牙出演，讓大批粉絲不能接受SM娛樂的安排，直言「都還沒開演唱會怎麼會來台灣接商演」。
事後aespa也真的在今年1月被「明基佳世達集團」邀請擔任尾牙表演嘉賓，一連串帶來《Drama》、《Trick or Trick》、《Hold On Tight》、《Spicy》以及《Next Level》等五首經典歌曲嗨翻全場，影片上傳到YouTube之後，也已經突破50萬人次觀看，顯見在台灣人氣。
而今（19）日，aespa官方突然驚喜宣告，世界巡迴演唱會「SYNK : Parallel Line」將開始出演，且在海報上的8月10日有「台北場」，其他場次還包括了首爾、日本、新加坡、香港、泰國、澳門等等。
無預警官宣台北場演唱會消息，讓韓飯圈群組相當熱鬧，PTT也有不少人轉貼文表示「天阿！真的要來了」、「看來佳世達尾牙後續反應很好，公司決定安排台北場了」、「錢已經準備好了，只差有沒有票了」、「手燈終於終於終於要派上用場了！拼命也要搶到票了」、「希望還能加開一場啊.....只有一場真的難搶哭哭」、「現場抓馬我來了！好期待啊」。