長者睡不好別輕忽！睡眠呼吸中止症分「3大類」　認知功能恐受損

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國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心主治醫師鄭婉汝指出，睡眠呼吸中止症會造成身體在睡眠過程間斷性缺氧，導致各器官方面損傷，提高心血管疾病、腦血管疾病風險，並加劇認知功能退化，睡眠品質不佳也會導致患者白天出現精神不濟的情況。
鄭婉汝說明，過去睡眠呼吸中止症診斷只看睡眠呼吸中止指數，若大於5，即診斷為睡眠呼吸中止症，但無法在第一時間區別病人是否適合使用正壓呼吸器，需要病人實際嘗試才知道。
因此，鄭婉汝及其團隊、與哈佛醫學院研究中心、中醫大睡眠中心主任杭良文等合作，針對高齡長者收案500餘人，通過睡眠中心收集受試者睡眠資料，經過分析後發現，長者自覺症狀表現大致可分為「嗜睡」、「失眠」、「無症狀」等3種，且病因分別與「高塌陷結構、不穩定呼吸」、「覺醒閾值低」、「上呼吸道肌肉功能弱」存在關聯性。
鄭婉汝指出，高齡長者的症狀以失眠與無症狀者較多，病因則偏向呼吸模式不穩定。因此，長者可能因沒有明顯的嗜睡、打鼾等症狀，而容易被忽略有睡眠呼吸中止症的發生。對於病理特徵偏向呼吸模式不穩定的長者，建議可以選擇能穩定呼吸模式的內科藥物給予治療。
對於這次的研究成果，鄭婉汝強調，高齡長者的生理特性與青壯年人不同，呼吸不穩定度隨年齡增加，加上容易醒來的特性，使傳統正壓呼吸器的治療方式難以持久，患者常因為不適感、戴不住這些器材，透過症狀上的分類，未來有機會跳過反覆嘗試的過程，直接挑選較適合的治療方針。
此外，相關研究成果已於2023年6月及2024年1月分別發表於國際知名期刊《Annals of the American Thoracic Society》及《European Respiratory Journal》
這次研究針對睡眠呼吸中止症做出分類，希望未來能通過睡眠檢查，就直接判斷較適合的治療方案。