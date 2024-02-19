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長者睡不好別輕忽！睡眠呼吸中止症分「3大類」　認知功能恐受損

▲國衛院攜手哈佛等研究單位，首度對睡眠中止症的表現做出分類。（圖／記者林志怡攝，2024.02.19）
▲國衛院攜手哈佛等研究單位，首度對睡眠中止症的表現做出分類。（圖／記者林志怡攝，2024.02.19）

記者林志怡／台北報導

高齡長輩來到睡眠中心的主要訴求是睡不著、失眠、睡眠過程中醒來、早醒，很多高齡長者因此認為自己吃安眠藥就好，希望提醒長輩，年齡增加、睡眠共病也會增加，睡眠呼吸中止症就可能是共病之一，國衛院攜手哈佛等研究單位，首度對睡眠中止症的表現做出分類，未來有機會直接依據症狀表現，規劃較合適的治療方案。

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「睡眠呼吸中止症」是干擾睡眠品質的重要因素之一，在60歲以上高齡長者族群中，70%男性、56%女性有此類困擾，患者會因為顱顏結構變化、上呼吸道肌肉功能不佳、呼吸穩定度較差等因素，出現睡眠期間呼吸不順暢、呼吸暫時中止，隨即自行恢復的情況，第一線治療以睡眠期間使用正壓呼吸器為多。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心主治醫師鄭婉汝指出，睡眠呼吸中止症會造成身體在睡眠過程間斷性缺氧，導致各器官方面損傷，提高心血管疾病、腦血管疾病風險，並加劇認知功能退化，睡眠品質不佳也會導致患者白天出現精神不濟的情況。

鄭婉汝說明，過去睡眠呼吸中止症診斷只看睡眠呼吸中止指數，若大於5，即診斷為睡眠呼吸中止症，但無法在第一時間區別病人是否適合使用正壓呼吸器，需要病人實際嘗試才知道。

因此，鄭婉汝及其團隊、與哈佛醫學院研究中心、中醫大睡眠中心主任杭良文等合作，針對高齡長者收案500餘人，通過睡眠中心收集受試者睡眠資料，經過分析後發現，長者自覺症狀表現大致可分為「嗜睡」、「失眠」、「無症狀」等3種，且病因分別與「高塌陷結構、不穩定呼吸」、「覺醒閾值低」、「上呼吸道肌肉功能弱」存在關聯性。

鄭婉汝指出，高齡長者的症狀以失眠與無症狀者較多，病因則偏向呼吸模式不穩定。因此，長者可能因沒有明顯的嗜睡、打鼾等症狀，而容易被忽略有睡眠呼吸中止症的發生。對於病理特徵偏向呼吸模式不穩定的長者，建議可以選擇能穩定呼吸模式的內科藥物給予治療。

對於這次的研究成果，鄭婉汝強調，高齡長者的生理特性與青壯年人不同，呼吸不穩定度隨年齡增加，加上容易醒來的特性，使傳統正壓呼吸器的治療方式難以持久，患者常因為不適感、戴不住這些器材，透過症狀上的分類，未來有機會跳過反覆嘗試的過程，直接挑選較適合的治療方針。

此外，相關研究成果已於2023年6月及2024年1月分別發表於國際知名期刊《Annals of the American Thoracic Society》及《European Respiratory Journal》

這次研究針對睡眠呼吸中止症做出分類，希望未來能通過睡眠檢查，就直接判斷較適合的治療方案。

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