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籃籃恐出走樂天！認一危險舉動疑影響球團　球迷喊「全猿逃走中」

▲籃籃恐怕出走樂天，她認了一舉動太大意，疑影響球團，導致球迷哀號「全猿逃走中」。（圖／籃籃IG）
▲籃籃恐怕出走樂天，她認了一舉動太大意，疑影響球團，導致球迷哀號「全猿逃走中」。（圖／籃籃IG）

記者薛羽彤／綜合報導

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls近期動盪不安，先是爆出成員孟潔、李恩菲、林穎樂、陳伊捲入私接商演的官司，近日又發布人事異動，人氣爆棚的林襄確定出走，同時離隊的還有張語芯。籃籃身為樂天女孩隊長，也傳出恐不續約的危機，她也坦承她曾跟台南Josh握手，疑似是造成樂天動盪不安的原因，自己也直呼「我大意了」

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▲籃籃。（圖／籃籃IG）
▲籃籃長相甜美，是否續約樂天外界都在關注。（圖／籃籃IG）
YouTuber「台南Josh」因支持的隊伍總是輸球，被稱為「反指標國師」。去年他特地飛往美國，圓夢了「走遍30座大聯盟球場」，近期釋出花絮影片，他在旅途中巧遇籃籃，兩人興奮握手打招呼，籃籃下秒意識到曾與Josh有觸碰、稱讚的人，都有大機率出事、走下坡，堪稱「死亡之握」，籃籃當場驚呼：「啊！我所屬的樂天會不會造成什麼影響？」Josh也苦笑「這有點危險！我會被超多人出征」。

▲籃籃跟台南Josh握手，果真樂天今年動盪不安。（圖／台南Josh YouTube）
▲▼籃籃跟台南Josh握手，果真樂天今年動盪不安。（圖／台南Josh YouTube）
▲籃籃跟台南Josh握手，果真樂天今年動盪不安。（圖／台南Josh YouTube）
 
如今疑似預言成真，樂天啦啦隊近期果真動盪不安，網友看了紛紛驚喊，「難怪全猿逃走中」、「原來94（就是）那一握，造成了全猿桃走中」、「不是私接問題，是Josh無情死亡之握問題…搞到全猿出走中」、「這一握樂天啦啦隊都要散了」；籃籃也在底下留言「我大意了...」。樂天女孩巫苡萱待在樂天7年多，上個月她出席活動時，被問到合約問題，表示自己會留下來，據她所知，隊長籃籃應該也不會跳槽。

▲籃籃去年和台南Josh「死亡之握」，所屬球團樂天今年動盪不安。（圖／台南Josh YouTube）
▲籃籃去年和台南Josh「死亡之握」，所屬球團樂天今年動盪不安。（圖／台南Josh YouTube）
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