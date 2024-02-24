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內幕／蔡壁如爭白第二個太陽無望　進入中市府玩藍白槓桿恐怖平衡

▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者陳明安攝影，2024.02.01）
▲民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者陳明安攝影，2024.02.01）

記者邱新博／台北報導

2024年大選結束，民眾黨主席柯文哲重整民眾黨，近日蔡壁如接下台中市政府市政顧問一職，被外界解讀為柯、蔡漸行漸遠。黨內人士分析，柯文哲對於蔡壁如是否接任中央委員舉旗不定，蔡壁如無望成為黨內的第二顆太陽，進駐台中市府對雙方來說都是最好的選擇；而蔡壁如現在在藍白間玩「槓桿」，不會輕易離開民眾黨，才有跟國民黨迂迴的空間。

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蔡壁如2024立委選戰，在台中市長盧秀燕的大力挹注下，大打藍白合示範區，僅以些微差距落敗，蔡壁如的下一步引發關注。據了解，選戰過後，柯文哲一度考慮增設副主席，而蔡壁如爭取副主席加秘書長之位，後遭柯否決；後又傳出要給蔡壁如中央委員的位置，但柯仍拿不定主意，才有「討論指定中央委員」一事發生。

黨內人士說明，根據民眾黨規定，柯文哲本來就有3到4個指定中央委員的名額，若真的要讓蔡壁如回任黨中央，都是柯文哲的一句話而已，但柯文哲連中央委員的職務都拿不定主意，連一個可以指定的職位都要交由黨內討論，人事案勢必會影響到蔡壁如心情。

不過，近蔡人士表示，蔡壁如早早就決定要在台中深耕，對於黨內職務不管是副主席、秘書長甚至中央委員，都只是想要知道柯文哲的意向；若當時柯文哲真的給予任何職務，蔡壁如也會帶著該職務在台中幫柯文哲打天下。

近蔡人士強調，不管如何，蔡壁如仍屬於民眾黨，即便現在入了台中市府，她仍是民眾黨的人，仍會在台中開疆闢土。

對於蔡壁如進駐台中，不具名黨內人士表示，這個結果對於雙方來說都不錯，而且蔡壁如與黨的關係也不會鬧僵，只需要防範不要讓蔡壁如倒戈到國民黨。

該人士也直言，現在蔡壁如就是在藍白間玩「槓桿」，一個恐怖平衡，她不會輕易離開民眾黨，這樣才有跟國民黨迂迴的空間，因為要是真的去國民黨也不會像現在如此受人重視。

蔡壁如受訪時表示，沒有跟柯文哲漸行漸遠的問題，加入台中市政府就是專注市政，就像盧秀燕說的「上班時間不談政黨的事」，更沒有加入國民黨的問題。

蔡壁如說，當初柯文哲派她來台中，就是要在此深耕，不一定要回到台北才能幫助民眾黨，外地本就需要有人開疆闢土；不是被派來台中就有關係不好的問題，現在科技、手機這麼發達，聯絡都是一通電話的事，不需要多加揣測。

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