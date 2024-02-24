內幕／蔡壁如爭白第二個太陽無望　進入中市府玩藍白槓桿恐怖平衡

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黨內人士說明，根據民眾黨規定，柯文哲本來就有3到4個指定中央委員的名額，若真的要讓蔡壁如回任黨中央，都是柯文哲的一句話而已，但柯文哲連中央委員的職務都拿不定主意，連一個可以指定的職位都要交由黨內討論，人事案勢必會影響到蔡壁如心情。
不過，近蔡人士表示，蔡壁如早早就決定要在台中深耕，對於黨內職務不管是副主席、秘書長甚至中央委員，都只是想要知道柯文哲的意向；若當時柯文哲真的給予任何職務，蔡壁如也會帶著該職務在台中幫柯文哲打天下。
近蔡人士強調，不管如何，蔡壁如仍屬於民眾黨，即便現在入了台中市府，她仍是民眾黨的人，仍會在台中開疆闢土。
對於蔡壁如進駐台中，不具名黨內人士表示，這個結果對於雙方來說都不錯，而且蔡壁如與黨的關係也不會鬧僵，只需要防範不要讓蔡壁如倒戈到國民黨。
該人士也直言，現在蔡壁如就是在藍白間玩「槓桿」，一個恐怖平衡，她不會輕易離開民眾黨，這樣才有跟國民黨迂迴的空間，因為要是真的去國民黨也不會像現在如此受人重視。
蔡壁如受訪時表示，沒有跟柯文哲漸行漸遠的問題，加入台中市政府就是專注市政，就像盧秀燕說的「上班時間不談政黨的事」，更沒有加入國民黨的問題。
蔡壁如說，當初柯文哲派她來台中，就是要在此深耕，不一定要回到台北才能幫助民眾黨，外地本就需要有人開疆闢土；不是被派來台中就有關係不好的問題，現在科技、手機這麼發達，聯絡都是一通電話的事，不需要多加揣測。