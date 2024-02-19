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巷仔內／第二次協商就破局！韓國瑜選邊站　應有對抗柯建銘的氣魄

▲立法院院長韓國瑜出席朝野協商討論20日開議是否要先進行食安專案報告，後進行施政總質詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）
▲立法院院長韓國瑜出席朝野協商討論20日開議是否要先進行食安專案報告，後進行施政總質詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）

記者何哲欣／台北報導

立法院長韓國瑜今（19）日上午主持新春團拜，希望未來朝野能一團和氣，孰料接下來的朝野協商就變調，三黨團為了行政院專案報告、施政報告的時間喬不攏，民眾黨團拒簽協商結論，韓國瑜第二次主持朝野協商就破局，比想像中來得快。這屆的國會是史上首度三黨不過半，若三黨能有共識當然是好事，若三黨都各自有不同立場，韓國瑜必須站到院長高度，提出自己的看法，而且最重要的是，不能再被民進黨牽著走。

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這次協商的重點在於，國民黨團希望20日邀行政院長陳建仁到立法院就食安問題進行專案報告，民進黨與民眾黨兩黨都不反對，不過民眾黨認為，農曆年前的第一次協商，朝野就有共識，20日開議日是行政院的施政報告，若要新增專案報告，定在20日，但不能又把施政報告日期延到23日，可以21日加開院會，進行施政報告。

不過民進黨團認為，立法院慣例上院會就是禮拜二跟禮拜五，若要加開院會，通常是議案處理不急，現在並沒有急迫性，沒必要21日就總質詢，何況21日與23日也才差兩天。而國民黨立院黨團總召傅崐萁目的是新增專案報告，對於接下來的總質詢是21日或23日，並無特別意見。

因三方僵持不下，各黨團黨鞭請韓國瑜直接裁示，韓國瑜最後選擇的是20日專案報告、23日施政報告。民眾黨團總召黃國昌對此決定感到不滿，決定不簽結論，也不願與韓國瑜私下再協調，就逕自離開會議室，韓國瑜只能宣布散會。

這次朝野無法形成共識，影響所及，20日仍照第一次協商結論，邀行政院施政報告，但若要再另外邀行政院專案報告，國民黨團必須在明天院會提案，但提案後若有黨團不同意，還是必須協商，且會有一個月的冷凍期，一個月後才可能表決。農曆年間發生的食安問題，要等一個月後才能找行政院專案報告，相當可笑。

國民黨、民進黨、民眾黨各自有各自的立場，但對專案報告都有共識，差別只是在於施政報告的時間，民眾黨認為要在21日，民進黨認為「沒有急迫性」。以執政黨的角度，當然沒有急迫性，但以在野黨監督的立場，當然是十萬火急，怎麼會沒有急迫性？

韓國瑜似乎對於自己的議事規則熟稔度信心不足，抑或對民進黨仍有51席立委有所忌憚，過去這兩次協商明顯看出，韓國瑜對柯建銘相當的尊重，幾乎都順著柯建銘的意見而行，第一次協商柯建銘建議20日開議，韓國瑜聽進去了，這次協商，柯建銘說不急，韓國瑜也聽了，但順了姑情逆了掃意，柯建銘與黃國昌本來就是死對頭，民眾黨眼看自己的意見屢被韓國瑜忽略，當然也就沒必要每次都聽話，簽下朝野協商結論。

其實弔詭的是，協商過程中，國民黨團首席副書記長林思銘竟然也搭腔柯建銘，認為總質詢沒那麼急。若最大在野黨也不認為質詢行政院不急，那跟過去的國民黨又有何差別？

國會首度三黨不過半，藍綠白三黨有共識，協商起來當然最簡單，但若三黨立場不同，韓國瑜必須說服民眾黨挺藍或挺綠擇一，只是民眾黨挺綠絕對不可能，而藍白同為在野黨，民眾黨從選後對國民黨與對韓國瑜的善意，也遠高出對柯建銘的恨意，韓國瑜理應站在藍白這邊，力抗民進黨，這才是身為代表在野陣營的立法院長應有的高度。

2024年大選，準總統賴清德的得票率僅4成，民進黨在立法院席次也未過半，成雙少數政府，藍白代表的是更多數的民意，而韓國瑜在民眾黨「暗助」下，當選立法院長，更是在野陣營的領頭羊。立法院前院長王金平過去太常偏袒小黨，飽受批評，韓國瑜無法面面討好，總要選邊站，該選的當然是在野陣營這邊，要表現出對抗柯建銘的氣魄，才是多數選民的期盼。

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