巷仔內／第二次協商就破局！韓國瑜選邊站　應有對抗柯建銘的氣魄

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不過民進黨團認為，立法院慣例上院會就是禮拜二跟禮拜五，若要加開院會，通常是議案處理不急，現在並沒有急迫性，沒必要21日就總質詢，何況21日與23日也才差兩天。而國民黨立院黨團總召傅崐萁目的是新增專案報告，對於接下來的總質詢是21日或23日，並無特別意見。
因三方僵持不下，各黨團黨鞭請韓國瑜直接裁示，韓國瑜最後選擇的是20日專案報告、23日施政報告。民眾黨團總召黃國昌對此決定感到不滿，決定不簽結論，也不願與韓國瑜私下再協調，就逕自離開會議室，韓國瑜只能宣布散會。
這次朝野無法形成共識，影響所及，20日仍照第一次協商結論，邀行政院施政報告，但若要再另外邀行政院專案報告，國民黨團必須在明天院會提案，但提案後若有黨團不同意，還是必須協商，且會有一個月的冷凍期，一個月後才可能表決。農曆年間發生的食安問題，要等一個月後才能找行政院專案報告，相當可笑。
國民黨、民進黨、民眾黨各自有各自的立場，但對專案報告都有共識，差別只是在於施政報告的時間，民眾黨認為要在21日，民進黨認為「沒有急迫性」。以執政黨的角度，當然沒有急迫性，但以在野黨監督的立場，當然是十萬火急，怎麼會沒有急迫性？
韓國瑜似乎對於自己的議事規則熟稔度信心不足，抑或對民進黨仍有51席立委有所忌憚，過去這兩次協商明顯看出，韓國瑜對柯建銘相當的尊重，幾乎都順著柯建銘的意見而行，第一次協商柯建銘建議20日開議，韓國瑜聽進去了，這次協商，柯建銘說不急，韓國瑜也聽了，但順了姑情逆了掃意，柯建銘與黃國昌本來就是死對頭，民眾黨眼看自己的意見屢被韓國瑜忽略，當然也就沒必要每次都聽話，簽下朝野協商結論。
其實弔詭的是，協商過程中，國民黨團首席副書記長林思銘竟然也搭腔柯建銘，認為總質詢沒那麼急。若最大在野黨也不認為質詢行政院不急，那跟過去的國民黨又有何差別？
國會首度三黨不過半，藍綠白三黨有共識，協商起來當然最簡單，但若三黨立場不同，韓國瑜必須說服民眾黨挺藍或挺綠擇一，只是民眾黨挺綠絕對不可能，而藍白同為在野黨，民眾黨從選後對國民黨與對韓國瑜的善意，也遠高出對柯建銘的恨意，韓國瑜理應站在藍白這邊，力抗民進黨，這才是身為代表在野陣營的立法院長應有的高度。
2024年大選，準總統賴清德的得票率僅4成，民進黨在立法院席次也未過半，成雙少數政府，藍白代表的是更多數的民意，而韓國瑜在民眾黨「暗助」下，當選立法院長，更是在野陣營的領頭羊。立法院前院長王金平過去太常偏袒小黨，飽受批評，韓國瑜無法面面討好，總要選邊站，該選的當然是在野陣營這邊，要表現出對抗柯建銘的氣魄，才是多數選民的期盼。
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