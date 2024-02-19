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今年首例本土麻疹！曾去竹北藏壽司　足跡重疊者自主健康管理18天

▲衛福部疾管署副署長羅一鈞提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，若曾與個案於可傳染期足跡重疊，請自主健康管理18天。（圖／記者林志怡攝，2023.11.28）
▲衛福部疾管署副署長羅一鈞提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，若曾與個案於可傳染期足跡重疊，請自主健康管理18天。（圖／記者林志怡攝，2023.11.28）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（19）日公布今（2024）年首例麻疹本土病例，該位北部30多歲男性發燒多日，多次赴醫院急診就醫，後持續發燒未退、出現紅疹，經檢驗確診，安排入住隔離病房。疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，若曾與個案於可傳染期足跡重疊，請自主健康管理18天、至2月29日。

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疾管署說明，今年首例麻疹本土個案為北部30多歲男性，2月12日發燒，次日因發燒未退至醫院急診，返家後持續發燒並伴隨咳嗽、喉嚨痛等症狀，2月15日因發燒且出現紅疹，再次至醫院急診後，經通報檢驗確診，當日即安排入住隔離病房，目前續於隔離病房住院中。

此外，疾管署表示，個案於暴露期間無出國史，故研判為今年首例國內感染病例，可能感染來源調查中，目前掌握接觸者為同住家人4人、非同住家人2人、就醫接觸者193人，共計199人，最晚監測至3月4日。

疾管署指出，衛生單位已立即展開各項調查與防治工作，個案可傳染期間有公共場所活動史，提醒曾於附表時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理18天（至2月29日），如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。民眾如有發燒、鼻炎、結膜炎、紅疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊及暴露史。

疾管署再次呼籲，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)，並避免帶未滿1歲或未接種MMR的幼兒至流行地區，民眾出國期間應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的地方建議佩戴口罩，並注意呼吸道衛生及咳嗽禮節等個人衛生行為，回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史。

▲衛福部疾管署今（19）日公布今（2024）年首例本土麻疹個案足跡。（圖／疾管署提供）
▲衛福部疾管署今（19）日公布今（2024）年首例本土麻疹個案足跡。（圖／疾管署提供）

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