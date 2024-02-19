今日來講股／元宵變盤？中小股竄出頭　分析師爆台積電買進價位點

台股ETF受益人數突破640萬、年增5.4%　除息在即！00929又居冠

▲台股好表現進一步推升整體台股ETF受益人數突破640萬大關，其中有6檔今年來增加逾萬人，高股息ETF仍是最受投資人青睞的投資主題。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股好表現進一步推升整體台股ETF受益人數突破640萬大關，其中有6檔今年來增加逾萬人，高股息ETF仍是最受投資人青睞的投資主題。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股龍年紅盤首周好彩頭，大盤再創新高，今（19）日台股也開低走高，終場漲28點，收在18635點，漲幅0.15%，成交金額3674億元。台股好表現進一步推升整體台股ETF受益人數突破640萬大關，其中有6檔今年來增加逾萬人，高股息ETF就佔了5檔，仍是最受投資人青睞的投資主題。

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56檔台股ETF受益總人數自去年底突破600萬大關後，隨大盤多頭再起，人數仍持續向上攀升，根據Cmoney、集保結算所數據統計顯示，累計至上周五止（2024年2月16日）已站上640萬人，較去年增加近33萬人，增幅約5.4%。

其中引領月配息風潮的復華台灣科技優息00929自今年1月將配息金額從先前的0.11元上調為0.13元，持續吸引市場資金投入，累計今年來受益人數增加近10萬人居冠，其次是群益台灣精選高息00919有近9萬人、元大高股息0056為5.1萬人、群益半導體收益00927則約3萬人、國泰永續高股息00878為1.8萬人、元大台灣高息低波00713為1.1萬人。

▲台股ETF今年來受益人數增加排行。（圖／復華投信提供）
▲台股ETF今年來受益人數增加排行。（圖／復華投信提供）
市場法人分析，旗艦級的00878、00929將分別於2月27日、2月29日陸續除息，自從龍年開紅盤以來人氣不減，成交量多擠進全市場前十名，00929在上周五甚至以近15萬張拿下全市場第一，也是該ETF近一個月的最大量；00878近日單日成交量亦突破10萬大關，為去年11月底以來首見，也凸顯市場投資人參與月底除息的意願高。

展望後市，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，預估隨需求增溫，電子產業在農曆年後可望浮現庫存回補潮，加上又有熱門的AI應用業績題材加持，使電子類股後市並不看淡，建議可透過一籃子電子股布局的高股息ETF並採分批或定時定額方式，獲取相關收益機會。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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