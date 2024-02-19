台股ETF受益人數突破640萬、年增5.4%　除息在即！00929又居冠

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其中引領月配息風潮的復華台灣科技優息00929自今年1月將配息金額從先前的0.11元上調為0.13元，持續吸引市場資金投入，累計今年來受益人數增加近10萬人居冠，其次是群益台灣精選高息00919有近9萬人、元大高股息0056為5.1萬人、群益半導體收益00927則約3萬人、國泰永續高股息00878為1.8萬人、元大台灣高息低波00713為1.1萬人。
市場法人分析，旗艦級的00878、00929將分別於2月27日、2月29日陸續除息，自從龍年開紅盤以來人氣不減，成交量多擠進全市場前十名，00929在上周五甚至以近15萬張拿下全市場第一，也是該ETF近一個月的最大量；00878近日單日成交量亦突破10萬大關，為去年11月底以來首見，也凸顯市場投資人參與月底除息的意願高。
展望後市，復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，預估隨需求增溫，電子產業在農曆年後可望浮現庫存回補潮，加上又有熱門的AI應用業績題材加持，使電子類股後市並不看淡，建議可透過一籃子電子股布局的高股息ETF並採分批或定時定額方式，獲取相關收益機會。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。