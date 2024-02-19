年後轉職「完美時機」答案曝！資深人資全說了 離職理由Top1是它
年假剛過完，年後轉職潮正陸續湧現，就有一名資深人資分享年後離職最完美的時機，當中分析關鍵在於正逢「過年前後」哪一個階段。至於大家最愛用的離職理由，第一名就是「不適合／不適應」，可說是辭呈萬年擋箭牌。
記者賴禹妡／綜合報導
資深人資曹新南曾在1111人力銀行中分享「年後轉職注意時機」相關資訊，他表示年後轉職主要對象為已有工作經驗的上班族，當中又可細分為「過年前後」2個階段。曹新南提到，過年前因年度計畫開缺，一般企業會在年前把職缺開出來並先面試，年後即可報到上班，這多數是計畫內的人力增補，「若能盡早談好，約定可報到時間，就比較沒問題」。
過年後則因轉職潮遞補，許多人都是領完年終才離職，因此不少公司面臨到過年完立刻缺人的狀況，需要立刻遞補人選。這種職缺具有急迫性，因此是好缺還屎缺非常難說，甚至可能是前一任急速離職，連交接的機會都沒有，曹新南建議大家過年後第一時間找工作，機會比較大。
而「DailyView網路溫度計」先前運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，曾統整出「10大熱門離職理由」，前三名分別為「不適合／不適應」、「結婚／生子／懷孕」及「找到更好的工作／更高薪」，可以看出比較偏向現實面考量。
第4～10名則依序為「健康因素／職業傷害」、「人生規劃／職涯規劃」、「想要自己創業」、「我想要休息一下」、「嘗試不同領域」、「進修／再求學」、「想有所突破」。