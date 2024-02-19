民眾黨屢爆內鬥！游淑慧：柯文哲愛自比皇帝 處理人事卻只有兩招
民眾黨前立委蔡壁如到台中市府擔任顧問，過去因尾牙、團拜等時間都未被通知，遭質疑與黨中央不合，民眾黨立院黨團副主任楊寶楨今（19）日又突然宣布請辭，也遭質疑民眾黨內鬥。國民黨台北市議員游淑慧說，民眾黨柯文哲的人事安排，其實只有兩招一招是寄生，另一個則是耳根子軟。
記者何哲欣／台北報導
游淑慧在政論節目《狠狠抖內幕》中表示，柯文哲人事安排第一招是寄生，包括寄生國會、寄生別人的市政府，把所有黨部的人，搬到國會去領公家的錢，從2020年民眾黨就寄生國會，除了處理柯文哲貼身事務的黨工以外，為了省錢，其他部門的黨工都掛立院助理。
此外，游淑慧認為的缺點就是耳根子軟，誰在他旁邊一直說誰的壞話，誰在他旁邊夠聽話，他就用這個人，之前民眾黨與國民黨大選期間有6項協議，柯文哲簽了之後又反悔，就是因為周遭女眷哭哭啼啼，導致柯文哲後悔，但相對的，如果在柯文哲身邊一直盧，柯文哲也會什麼都簽。
游淑慧也批，柯文哲把民眾黨當成選舉工具，也很常自比是皇帝，但柯文哲沒那麼厲害，他其實很懶得處理人際關係。游淑慧說，她曾跟柯文哲建議要好好處理人際關係、黨務，但柯文哲卻回答，「我才懶的管黨務、我根本不想管民眾黨」。