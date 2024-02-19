《夜晚盛開的花》收視奪冠！李荷妮產後6月拍武打戲「都值得了」
南韓女演員李荷妮主演的古裝動作韓劇《夜晚盛開的花》上週六（2／17）播出完結篇，收視率衝上18.4%，超越《衣袖紅鑲邊》創下韓國MBC電視台金土劇（指星期五、六播出的電視劇）史上最高收視率紀錄。這也是李荷妮產後6個月復出的拍攝，起初她透露因為身體狀況，擔心自己撐不下去，然而看到成品不禁感嘆「辛苦都是值得的！」
記者張芸婷／綜合報導
《夜晚盛開的花》最後一集中，趙與花（李荷妮 飾）終於得知親哥哥遇害的真相，憤怒的她本想私下手刃仇人，卻在動手之際被朴秀浩（李鍾元 飾）攔下，並說服她放棄私刑正義，因此兩人設下連環計，在王上和大臣們面前公開了左相的惡行和先王遺書，最終復仇成功，恢復自由之身的與花隨後離開京城。
一年後，與花重新開始在「夜晚蒙面行俠仗義」，與秀浩再次重逢，秀浩一眼便認出並拉下與花的面罩，深情地說：「既然妳重新出現在我眼前，就再也無法離開我的視線了」，為故事畫下甜蜜的句點，並創下收視率最新紀錄。
女星李荷妮2009年憑著電視劇《夥伴們》正式出道，至今參演多部影視劇，代表作有《回來吧大叔》、《外星+人1》、《外星+人2》、《雞不可失》等，她曾在YG娛樂擔任練習生，並差點成為2NE1的成員，2021年12月李荷妮宣布與圈外男友結婚，並在隔年生下寶貝女兒。
《夜晚盛開的花》是李荷妮產後復出的首部電視劇作品，且劇中有許多動作戲橋段，先前她接受訪問時，曾透露因為身體狀況讓自己感到非常緊張，尤其揮刀舞劍的動作，導致手腕非常痛，但現在看到觀眾反應熱烈，她也表示「一切辛苦都值得了。」該劇共12集，已在friDay影音可以看到。
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