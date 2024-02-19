橘貓挑戰「鯉魚躍龍門」！大失敗慘摔地板 牠尷尬：吃太胖不行？
這下真的有點糗啊！國外一隻橘貓日前爬到屋頂上頭，想要挑戰「鯉魚躍龍門」直接跳到另一個屋頂上面，主人還鼓勵牠「跳吧！」沒想到該橘貓連個屋頂的邊都沒有勾到，直直往下墜落地板，一臉尷尬的直接走掉，短短幾秒影片讓網友全部笑翻表示「對不起我知道不應該笑」。
記者張嘉哲/綜合報導
近日在社群上面有一隻橘貓備受關注，只見影片當中，該橘貓爬到一間房子的屋頂上，試圖想要跳到另一間房子的屋頂，正當準備起跳時，主人看出貓咪想做什麼，還鼓勵牠「Do it」，話音剛落，橘貓就以完美的「鯉魚躍龍門」姿勢跳起。
不料，姿勢雖然很完美，但是橘貓連另一個屋頂的邊邊都沒有勾到，整隻貓直接重摔在地板上，撞擊力有些太大，連脖子上的頸鏈都掉了下來，橘貓見自己失敗非常尷尬，立刻逃離現場，還時不時回頭張望，神情相當奇妙。
影片曝光後，不少貓奴紛紛笑翻表示「我知道我不應該笑，但我看了5次」、「橘貓：我就吃太胖不行嗎？我就爛」、「跟我家的貓一樣，跳躍力不太好，也是從衣櫃上摔下來」、「也曾經看過野貓跳屋頂失敗過，還是不要吃太好」、「對不起，忍不住還是有微笑了一下，這貓咪可要多練習跳躍呀」。