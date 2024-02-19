亞洲盃男籃／阿提諾確定不打、回歸意願不明朗　中華隊全本土應戰

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如此就代表本屆亞洲盃第一階段賽事，阿提諾確定不能打，籃協方面透露「阿提諾的陣營想要簽長約」，協會和他們在合約細節上談了很多，但現在無法得知對方意願。
「阿提諾合約體育署方面已經核准了，所以是甲方OK的狀態，但是他本人意願不明朗。籃協方面當然還是釋出最大善意。」張承中表示，因為阿提諾的薪資支付的是納稅人的錢，因此在關於阿提諾合約方面，協會處理得比較謹慎，希望能掌握其狀況，但如果對方有意願，瓊斯盃和其他國際賽事並不是沒有機會回歸，這會和他再來討論，但主要還是阿提諾自己要有意願。
談到未來歸化球員的規劃時，籃協稱仍然會繼續和阿提諾方面接觸，但也希望「不要將雞蛋放在同一個籃子之中」，希望能有複數和多數洋將可供選擇。
另外，張承中也講明一個現實面的問題，那就是當初戴維斯是放棄美國國籍來成為歸化球員，而阿提諾是擁有雙重國籍，雖然協會方面不希望這被過度解讀，但確實後者就會有更多選擇和考量。
而若沒有阿提諾，之後國際賽難道都以本土硬戰？對此籃協表示，一直都有在找。不過，目前根據現有規則，這一名球員主要要不是以「殊勳規劃」來開特例；要不然就是按照規定「每年合計至少183日合法居留之事實，且連續5年以上」。要滿足這些條件，以現階段情況來說並不容易。