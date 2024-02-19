NBA／明星賽回歸本質！隨便打打太無趣　傳奇大鳥想看球員認真打

亞洲盃男籃／阿提諾確定不打、回歸意願不明朗　中華隊全本土應戰

▲中華隊歸化中鋒阿提諾。（圖／籃協提供）
▲中華隊歸化中鋒阿提諾。（圖／籃協提供）

記者黃建霖／臺北報導

中華隊歸化球員阿提諾在本屆亞洲盃資格賽第一階段賽事確定無法出賽，由於今年球季中遭到新竹攻城獅解約，阿提諾也提前離開台灣，籃協方面無法掌他的狀況，因此22日和紐西蘭的比賽，中華隊將以「全本土陣容」應戰。至於未來的歸化球員計畫，籃協副秘書長張承中表示，都有持續在找，希望未來「雞蛋不要放在同一個籃子」之中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
籃協確認阿提諾的合約在去年9月30日到期，雙方後續未能就續約達成共識，張承中說今年可能不會和他續約，也透露雖有繼續和阿提諾陣營聯絡，但對方並未回應。對於外界質疑，張承中表示籃協有義務掌握歸化球員的狀態，而阿提諾被攻城獅解約後，其狀況無法掌握，這是重要原因。

如此就代表本屆亞洲盃第一階段賽事，阿提諾確定不能打，籃協方面透露「阿提諾的陣營想要簽長約」，協會和他們在合約細節上談了很多，但現在無法得知對方意願。

阿提諾合約體育署方面已經核准了，所以是甲方OK的狀態，但是他本人意願不明朗。籃協方面當然還是釋出最大善意。」張承中表示，因為阿提諾的薪資支付的是納稅人的錢，因此在關於阿提諾合約方面，協會處理得比較謹慎，希望能掌握其狀況，但如果對方有意願，瓊斯盃和其他國際賽事並不是沒有機會回歸，這會和他再來討論，但主要還是阿提諾自己要有意願。

談到未來歸化球員的規劃時，籃協稱仍然會繼續和阿提諾方面接觸，但也希望「不要將雞蛋放在同一個籃子之中」，希望能有複數和多數洋將可供選擇。

另外，張承中也講明一個現實面的問題，那就是當初戴維斯是放棄美國國籍來成為歸化球員，而阿提諾是擁有雙重國籍，雖然協會方面不希望這被過度解讀，但確實後者就會有更多選擇和考量。

而若沒有阿提諾，之後國際賽難道都以本土硬戰？對此籃協表示，一直都有在找。不過，目前根據現有規則，這一名球員主要要不是以「殊勳規劃」來開特例；要不然就是按照規定「每年合計至少183日合法居留之事實，且連續5年以上」。要滿足這些條件，以現階段情況來說並不容易。

亞洲盃男籃／阿提諾合約「去年9月30日」到期！談判要求續約2年

亞洲盃男籃／中華男籃正選名單13人公布　阿提諾、阿巴西不在其中

籃球／中華隊備戰亞洲盃資格賽　兩大主力阿巴西、阿提諾出賽未定

PLG／阿提諾榮幸自己能參與台灣籃球　感性稱：台灣就像另一個家

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞