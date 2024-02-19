年代旅遊欠2000萬！雙手一攤「賠不起」　觀光署擬修法　

欠400多萬包機錢！越竹航空將聲請假扣押　控訴年代旅遊不還錢

▲ 越竹航空總代理張志嘉董事長控訴年代旅遊欠錢不還。（圖／記者賴正琳攝於2024.02.19）
▲ 越竹航空總代理張志嘉董事長控訴年代旅遊欠錢不還。（圖／記者賴正琳攝於2024.02.19）

國際中心賴正琳／綜合報導

年代旅遊（美加國際旅行社）不但將292名旅客在富國島丟包，連航空公司的費用也沒有付。越竹航空台灣總代理慶澤旅行社董事長張志嘉在今（19）日下午兩點召開記者會，控訴年代旅遊總經理林大鈞欠錢不還，賒帳金額超過400萬元，林大鈞說要還錢但至今仍未履行承諾，表明將會採取法律行動。

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越竹航空台灣總代理慶澤旅行社董事長張志嘉指出，越竹航空基於消費者權益及人道主義的立場將旅客順利載返回台，當初在考量如果沒有將客人帶回來，否則春節期間旅客將不知需要多久時間才能有292席機位轉機到台灣，且林大鈞承諾會還錢，然而迄今林大鈞仍然無法支付款項，後續公司將採取必要的法律途徑。

張志嘉表示，由於年代旅遊名下並無資產，公司設備也已陸續搬走，現在只剩一張質押給星宇航空的750萬本票即將在3月24日解除，慶澤旅行社將對年代旅遊做假扣押好保全債權，也決定聘僱年代旅遊約10名員工。

張志嘉認為目前年代旅遊因嚴重違反《發展觀光條例》及《旅行業管理規則》規定已遭觀光署勒令停業並被旅行業品質保障協會開除。年代事件發生造成許多人的傷害及憤怒，其中包括旅客、政府、協會單位工作人及努力經營的中小型旅行社，藉此希望不要因一顆屎而壞了整鍋粥，畢竟絕大多數的旅行社還是盡良善之責的誠信經營。

在了解年代旅遊的財務狀況後，慶澤旅行社董事長張志嘉發現，整個年代旅遊公司的問題時，發現到除了受害旅客，其實還有一群被迫害及需要面對巨大壓力的職員，年代旅遊的許多員工在此事件期間求助於張董事長，並透露他們已經很久沒有拿到所謂的奬金，也擔心害怕二月的薪資無法如期發放，更多憂慮的是接下來的工作保障。

張董事長聞訊立即聯絡相關企業「慶澤旅行社」的執行高層，並且獲得立即決議，同意將年代旅遊大部分的員工於三月起至慶澤旅行社入職，強調以尊重、友愛共同創造幸福工作環境，慶澤旅行社的執行副總陳姵清表示，受年代富國島事件影響的旅客及其他年代旅遊顧客皆能在這裡得到最佳的服務品質及保障。

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