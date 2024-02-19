AI之爭還不夠！OpenAI有意開發搜尋產品　瞄準Google霸主寶座

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目前不清楚這款搜尋產品是要整合到ChatGPT中，還是要做為一個獨立的新產品推出，目前未能得知詳細情形。但這項進展使得OpenAI與Google展開更直接的競爭。
隨著報導刊出，Google母公司Alphabet週四（15日）盤中一度挫低3.6%，彷彿反映出投資人的擔憂。不過先前微軟也在去年2月推出由OpenAI的GPT技術支援的Bing新版本，但是已經到了2024年2月，微軟仍未能拉近與Google的市場差距。
Baird分析師Colin Sebastian表示，OpenAI搜尋產品給Alphabet帶來的風險「不大」， Google多年來以優質搜尋成果擊退許多競爭對手，替代的搜尋引擎可能必須比Google更厲害，才能真正改變用戶行為，「就算對OpenAI來說，這也是一大挑戰」；知名搜尋行銷編輯Danny Goodwin指出，過去有許多搜尋引擎在發布時，稱會是最新、最偉大的「Google 殺手」，如Blekko、Cuil、Neeva等，但最後都以失敗告終。
外媒《AndroidAuthority》分析指出，近年來Google搜尋因演算法時常讓用戶被引導至品質低落的內容農場網站而飽受批評，如果OpenAI想要勝出，就必須解決這些問題。