奇美博物館超級大展！拉斐爾、梵谷等50位大師真跡來台：5/2開展
2024台灣即將迎接超級國際大展！奇美博物館今（19）日正式公開，《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），將一次引進「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭、「後印象派藝術巨擘」梵谷等50位大師真跡來台，5月2日開展，消息才出、未開展已轟動，不少人已鎖定3月1日中午12點早鳥票開賣。
記者蕭涵云/綜合報導
奉「為大眾而存在」立館精神的奇美博物館，驚喜宣告促成世界頂尖博物館「英國國家藝廊」200年首度來台，連館方都自稱是開館以來最不可能的任務！坦言經過多次接洽討論、攜手克服重重難關，奇美博物館總算成為英國國家藝廊指定的台灣唯一合作館所。
由英國國會於1824年成立的英國國家藝廊，以保存、收藏並發揮藏品價值為宗旨，收藏了13世紀末至20世紀初的西洋繪畫，包括塞尚、竇加、達文西、莫內、拉斐爾、林布蘭、雷諾瓦、提香、梵谷等藝術家的作品，提供觀眾最佳的參觀體驗。
奇美博物館將於2024年5月2日開展，超級國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》（Masterpieces from the National Gallery, London），將從15世紀文藝復興到印象派，一次引進「文藝復興三傑」之一的拉斐爾、「荷蘭光影大師」林布蘭、「後印象派藝術巨擘」梵谷等50位大師、52幅真跡來台，讓台灣民眾近距離就能欣賞橫跨400年的西洋繪畫史縮影。
展出將分為四大單元，以拉斐爾（1483–1520）《聖母子與施洗者約翰 （阿爾瓦聖母）》領銜的「人性的甦醒 歐洲文藝復興繪畫」為始，展出相較以宗教為中心的中世紀，十四世紀「文藝復興」藝術審美觀從神所支配的世界，改為以人本為中心。
而「從王室到平民 巴洛克繪畫」則闡述宗教改革間接促成巴洛克藝術的流行，可見卡拉瓦喬（1571–1610）《被蜥蜴咬傷的男孩》、林布蘭（1606–1669）《63歲自畫像》等作品，畫家為天主教的宮廷增添華麗的氛圍；看出新教國家因為中產階級興起，使藝術創作題材變得十分多元。
由湯瑪斯・勞倫斯爵士（1769–1830）《查爾斯・威廉・蘭姆頓肖像（紅衣男孩）》之作，「探索與創造 壯遊風潮」帶給英國貴族子弟，不只結交上流、增進藝術涵養，更透過委託當地畫家作畫等文化交流，促使藝術家探索新的繪畫技巧。
而至國人熟知的「光線與色彩 印象派繪畫」，興起於十九世紀巴黎的印象派，最早源自對一群藝術家不以為然的藝術評論，當時主要代表人物包括馬內、塞尚、雷諾瓦和愛德華・馬內，而文森．梵谷（1853–1890）《長草地與蝴蝶》、保羅・高更（1848–1903）《窗前的果盆和啤酒杯》都將來台展出。
超級國際大展《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》將在奇美博物館特展廳展出，展期為2024年5月2日至9月1日，於官網採預約日期、時段入場。同時公布最超值的「限量早鳥票」，將於3月1日中午12點開放預購，限量1萬張，售完為止；同時開搶的還有5月1日搶先封館預覽的「開幕限定票」限量100張。深度體驗還推薦「週三藝享票」、