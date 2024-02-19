客家「新春祈福」！吃粄吃福好運一整年

高雄市政府客家事務委員會於今(19)日上午在新客家文化園區文物館舉行客家傳統祭儀「新春祈福」，秘書長郭添貴等人共同引領客家鄉親遵循古禮行「三獻禮」祭拜儀式，祈求天地諸神保佑新的一年平安順遂，三獻禮儀式後秘書長率市府團隊發送開運紅包，民眾開心領紅包之餘，還能品嘗客家粄食，讓民眾吃粄吃福好運一整年，現場吸引近500位民眾參與。
記者陳美嘉／高雄報導
秘書長郭添貴表示，感謝議會團隊支持客家建設，打造鳳山區客家服務新據點「黃埔客站」，預計今年完工，感受客委會為服務更多都會客家鄉親的用心。另外，今年度本市客家重大建設陸續開工，獲得國土管理署補助總計畫金額4仟萬元，結合湧泉特色、客家文化、綠色生態的「美濃文化生態散步策」，預計年底完工，將為美濃地區帶來觀光經濟效益。除客家建設外，客委會對於客家語言文化的永續傳承不餘遺力，自108年至112年沉浸式客語教學班級數成長63%，致力於校園推廣客語。
高市府客委會主委楊瑞霞表示，客家族群敬天地崇自然，素來有「春祈秋報」的文化，春天過年期間準備豐盛的祭品，向上蒼神明祈求新的一年平安順序，諸事圓滿。今天舉辦的客家新春祈福，遵循傳統客家「三獻禮」祭拜儀式，以客語誦讀祭文，搭配美濃客家八音演奏，並由今年奪得全國學生舞蹈比賽優等的六龜新威國小帶來「客家童趣」開場表演，火焰蟲非營利幼兒園帶來充滿年節喜氣的歌舞表演，東門國小小朋友舞動客家獅迎新春，除了讓大家感受龍年喜慶繽紛，也有客家文化薪火相傳的意涵。